МИД объяснил отравление Скрипалей желанием оправдать рост расходов НАТО

По словам замглавы МИД России Александра Грушко, увеличение оборонных бюджетов стран НАТО означает «колоссальные траты», для оправдания которых нужен «большой враг»

Александр Грушко (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — провокация, призванная еще больше обострить отношения России со странами Запада, уверен заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко, передает корреспондент РБК.

Говоря о том, какие цели могли преследовать организаторы отравления, Грушко напомнил о росте оборонных расходов стран НАТО, необходимость которого нужно как-то объяснить.

«В ближайшее время общественному мнению придется обосновывать, куда идут деньги, потому что речь идет о колоссальных тратах», — сказал Грушко, выступая в ходе прошедшей 3 апреля в международном дискуссионном клубе «Валдай» (с участниками заседаний клуба регулярно встречается президент России Владимир Путин) экспертной дискуссии «Будущее дипломатии и политической коммуникации».

Замглавы МИДа напомнил, что по существующим в НАТО нормам страны — члены альянса должны тратить на военные расходы не менее 2% своего бюджета. Де-факто большинство входящих в НАТО стран тратит меньше, однако США добивается увеличения союзниками их оборонных расходов.

«На сегодняшний день сумма военных бюджетов европейских стран альянса составляет примерно $270 млрд. Если они выйдут на 2%, то сумма составит около $400 млрд. Понятно, что эти траты будут предметом общих дискуссий, и, чтобы их реализовать, нужен большой враг», — сказал Грушко.

Именно с этим, по словам замглавы МИДа, связана «большая провокация, которая была устроена британской стороной», призванная «подбросить дополнительный горючий материал в кампанию русофобии».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в одном из парков в британском Солсбери без сознания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующий день заявила, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как заявила британский политик, к инциденту в Солсбери «с большей долей вероятности» причастна Москва.

В ответ на произошедшее в Солсбери 14 марта Лондон объявил о решении выслать из Британии 23 российских дипломата. 26 марта выслать на родину сотрудников дипмиссий России «в знак солидарности с Великобританией» решили более 20 стран, в том числе США, Канада, Германия, Франция, Италия, Испания и Украина. Всего в Россию в связи с решением местных властей должны будут вернуться более 100 российских дипломатов. 30 марта МИД России объявил европейским послам о зеркальных мерах по «делу Скрипаля».