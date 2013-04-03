В диссертации Павла Астахова нашли плагиат

В докторской диссертации уполномоченного по правам ребенка при президенте Павла Астахова обнаружены масштабные заимствования. Об этом заявил журналист Сергей Пархоменко.

Фото: РБК

По его словам, научная работа детского омбудсмена на тему "Юридические конфликты и современные формы их разрешения", которую П.Астахов защитил в университете МВД в 2006г., является сфальсифицированной практически полностью.

Примерно 80% текста П.Астахов скопировал из собственной кандидатской, утверждает С.Пархоменко. При этом в тексте также обнаружены многочисленные заимствования из восьми диссертаций, написанных другими авторами. Кроме того, П.Астахов без какого-либо упоминания авторства использует в своей работе цитаты из учебника И.Е.Ворожейкина "Конфликтология" и двух монографий Бачинина В.А.

С.Пархоменко в своем блоге разместил ссылку на интернет-ресурс, где постранично выложены все места копирования П.Астаховым чужих текстов. Журналист подчеркнул, что в диаграмме разобраны только случаи, когда П.Астахов брал не отдельные слова и фразы, а целые абзацы.

В последние месяцы в центре общественного внимания оказался вопрос о подлинности диссертаций сотрудников ряда вузов, известных политиков и чиновников.

Скандал в диссертационном совете при МПГУ обернулся лишением ученых степеней 11 кандидатов и докторов наук, спровоцировав настоящую охоту общественных активистов и журналистов за липовыми обладателями степеней в структурах власти.