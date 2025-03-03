В Киеве объяснили, почему на Украине не диктатура

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На Украине не авторитарный режим, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Отрезок из эфира опубликовало издание «Страна».

«На Украине все это — нонсенс. И все это понимают. Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — сказал Подоляк.

Трамп в феврале назвал Зеленского «диктатором без выборов», этому предшествовал отказ Киева от подписания ресурсной сделки с США. Спустя несколько дней на фоне прогресса в украино-американских переговорах по этой теме республиканец удивился и не поверил, что так его охарактеризовал, и сообщил, что был бы рад встретиться с президентом Зеленским.

Зеленский вскоре после этого приехал в Белый дом, где должен был подписать соглашение, но между ним и Трампом произошла перепалка, сделка была сорвана. Республиканец снова стал резко критиковать президента Украины. В частности, он назвал его слова об отдаленности мирного соглашения худшим заявлением, которое Зеленский мог сказать. «Этот парень не хочет мира, пока у него есть поддержка Америки», — уверен президент США.