В Уфе второй раз за сутки ограничили работу аэропорта
В Уфе ограничили работу аэропорта, сказано в сообщении в телеграм-канале аэропорта. Это второй раз за день — первые ограничения вводили утром.
«В аэропорту Уфа временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — говорится в сообщении.
Утром ограничения действовали около 3,5 часов. Росавиация сообщала, что в этот период один рейс был отправлен на запасной аэродром.
Также прием и отправка рейсов были ограничены в аэропортах Казани, Нефтекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска.
Прошедшей ночью также вводились ограничения на полеты в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В регионе была ночная атака беспилотников, были сбиты семь дронов.
Всего по России в ночь на 24 января было нейтрализовано более 120 БПЛА, атака затронула 12 регионов, помимо Москвы и Подмосковья: Брянскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую, Ленинградскую, Липецкую области и Крым. Это была крупнейшая атака с начала года.
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