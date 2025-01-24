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В Уфе второй раз за сутки ограничили работу аэропорта

Утром 24 января аэропорт не работал более трех часов, один рейс ушел на запасной аэродром. Для обеспечения безопасности после 12:00 мск там снова ввели ограничения
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Уфе ограничили работу аэропорта, сказано в сообщении в телеграм-канале аэропорта. Это второй раз за день — первые ограничения вводили утром.

«В аэропорту Уфа временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — говорится в сообщении.

Утром ограничения действовали около 3,5 часов. Росавиация сообщала, что в этот период один рейс был отправлен на запасной аэродром.

Также прием и отправка рейсов были ограничены в аэропортах Казани, Нефтекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Прошедшей ночью также вводились ограничения на полеты в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В регионе была ночная атака беспилотников, были сбиты семь дронов.

Всего по России в ночь на 24 января было нейтрализовано более 120 БПЛА, атака затронула 12 регионов, помимо Москвы и Подмосковья: Брянскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую, Ленинградскую, Липецкую области и Крым. Это была крупнейшая атака с начала года.

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