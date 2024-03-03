На Украине заявили о риске поражения в «энергетической войне» с Россией

Украина вынуждена постоянно ремонтировать свои энергообъекты, и все больше российских дронов и ракет достигают целей, заявил глава ДТЭК. Минобороны России указывало, что поражаются только объекты, связанные с ВПК и энергетикой

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Без обещанной помощи со стороны США Украина может проиграть «энергетическую войну» против России, поскольку в последние недели все больше российских дронов и ракет «достигают целей». Об этом в интервью Financial Times (FT) заявил генеральный директор одной из крупнейших украинских энергетических компаний ДТЭК Максим Тимченко.

«После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное [помощь со стороны США] не было выполнено», — сказал Тимченко.

По его словам, сегодня победа Украины зависит не только от военных на передовой, но и от того, «выживет ли» украинская экономика, как работают производства и бизнес. Электроснабжение «одинаково важно летом и зимой», подчеркнул глава ДТЭК.

Он также рассказал, что первоначально Украина была более подготовлена к защитите своей энергетической инфраструктуры, однако в последние недели «все больше дронов и больше ракет достигают своих целей». «Мы каждую неделю восстанавливаем наше энергетическое оборудование после обстрелов. А ощущение, что мы становимся более незащищенными, очень вредит нашей уверенности», — добавил Тимченко.

По подсчетам Всемирного банка (на ноябрь 2023 года), ущерб энергетическому сектору Украины с начала конфликта составил $12 млрд. Президент Владимир Зеленский еще в декабре 2022 года заявлял о повреждении в стране более 50% энергетической инфраструктуры. По данным Тимченко, ДТЭК с начала конфликта пережила более 9,7 тыс. атак на свою инфраструктуру, а с начала 2024 года — 150 атак. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по тем энергетическим объектам Украины, которые связаны с военной инфраструктурой.

Американские конгрессмены с осени 2023 года не могут согласовать законопроект о новом бюджете, который предусматривает в том числе выделение $60 млрд на помощь Украине. Причиной задержки стали разногласия между демократами и республиканцами: первые контролируют сенат (верхнюю палату конгресса), а вторые — палату представителей (нижнюю). 13 февраля сенат принял этот законопроект, однако палата представителей ушла на каникулы, так и не проголосовав по проекту.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без помощи западных стран ВСУ начнут отступать. Об этом же неоднократно говорил президент США Джо Байден, призывая республиканцев согласовать пакет помощи. 27 февраля он заявил, что отсутствие согласия конгрессменов грозит Киеву «мрачными» последствиями.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин ранее говорил, что без поддержки других стран система обороны Украины продержится всего неделю.