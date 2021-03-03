Чехия после России попросила Китай поставить в страну вакцину от COVID-19

Милош Земан обратился с такой просьбой к Си Цзиньпиню. Посольство Чехии в Китае сообщило, что Пекин согласен на поставки. В конце февраля Земан попросил Москву поставить в страну «Спутник V»

Фото: Nabil al-Jurani / AP

Президент Чехии Милош Земан обратился к председателю КНР Си Цзиньпиню с просьбой поставить в страну вакцину от коронавируса, разработанную китайской компанией Sinopharm, сообщается на сайте чешского президента.

Земан сделал это по просьбе премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. «Согласно сообщению посольства Чехии в Пекине, китайская сторона решила немедленно удовлетворить эту просьбу», — говорится в релизе.

В конце февраля Земан сообщил, что обратился с аналогичной просьбой к российскому президенту Владимиру Путину. При этом чешский лидер допустил, что в стране могут использовать российскую вакцину «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения регулятором ЕС, Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Земан тогда заявил, что Россия согласилась поставить препарат. Однако в заявлении, сделанном на следующий день, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не стал утверждать, что Россия отправит в Чехию препарат. Песков отметил, что Россия «весьма чутко» реагирует на подобные обращения, однако пока имеющиеся производственные мощности не могут удовлетворить все заявки на поставки вакцины.