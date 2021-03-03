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Пандемия коронавируса ,  
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Чехия после России попросила Китай поставить в страну вакцину от COVID-19

Милош Земан обратился с такой просьбой к Си Цзиньпиню. Посольство Чехии в Китае сообщило, что Пекин согласен на поставки. В конце февраля Земан попросил Москву поставить в страну «Спутник V»
Фото: Nabil al-Jurani / AP
Фото: Nabil al-Jurani / AP

Президент Чехии Милош Земан обратился к председателю КНР Си Цзиньпиню с просьбой поставить в страну вакцину от коронавируса, разработанную китайской компанией Sinopharm, сообщается на сайте чешского президента.

Земан сделал это по просьбе премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. «Согласно сообщению посольства Чехии в Пекине, китайская сторона решила немедленно удовлетворить эту просьбу», — говорится в релизе.

В конце февраля Земан сообщил, что обратился с аналогичной просьбой к российскому президенту Владимиру Путину. При этом чешский лидер допустил, что в стране могут использовать российскую вакцину «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения регулятором ЕС, Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Президент Чехии попросил Путина отправить в страну вакцину «Спутник V»
Политика
Милош Земан

Земан тогда заявил, что Россия согласилась поставить препарат. Однако в заявлении, сделанном на следующий день, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не стал утверждать, что Россия отправит в Чехию препарат. Песков отметил, что Россия «весьма чутко» реагирует на подобные обращения, однако пока имеющиеся производственные мощности не могут удовлетворить все заявки на поставки вакцины.

«Но обороты производственные растут, растут каждую неделю, и занимается продвижением вакцины и технологическим удовлетворением всех этих заявок РФПИ, поэтому, конечно, будет вестись работа», — добавил представитель президента.

Пока ЕС не одобрил использование в странах союза «Спутник V», сейчас идет рассмотрение заявки Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Премьер Венгрии сделал прививку китайской вакциной от COVID-19
Общество

Однако две страны — Венгрия и Словакия — уже разрешили своим гражданам прививаться российским препаратом. Желающие должны будут подтвердить, что они хотят использовать вакцину, которая не получила одобрения ЕМА.

С начала распространения коронавируса в Чехии заразились 1,26 млн человек, из них 20,9 тыс. умерли. В начале года ситуация с заболеваемостью усложнилась, правительство вынуждено было продлить режим ЧС в стране, также с 1 марта граждан обязали передвигаться только по районам проживания. Выехать за их пределы можно будет только в крайнем случае.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
Милош Земан Си Цзиньпин Чехия Китай вакцина коронавирус COVID-19
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