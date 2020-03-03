Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

По данным источников агентства, речь идет о восстановлении сотрудничества и, возможно, даже о перезапуске процесса присоединения России к ОЭСР

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, такое поручение свидетельствует о стремлении нового главы правительства улучшить отношения с Западом и деловой климат в стране. Источники Bloomberg утверждают, что речь может идти даже о возобновлении попыток России присоединиться к ОЭСР. О приостановке всякой активности в этом направлении ОЭСР объявила в марте 2014 года.

В Минэкономразвития сообщили Bloomberg, что Россия намерена углублять сотрудничество с ОЭСР, однако инициатива о возобновлении переговоров о присоединении должна исходить от самой организации, так как именно она их приостановила.

В пресс-службе правительства сообщили, что кабмин рассматривает возможность сотрудничества с ОЭСР.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев усомнился в том, что попытка Мишустина наладить отношения с ОЭСР даст хороший результат. «Любое сближение с Россией по-прежнему остается токсичной темой на Западе», — сказал он.