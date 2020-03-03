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Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

По данным источников агентства, речь идет о восстановлении сотрудничества и, возможно, даже о перезапуске процесса присоединения России к ОЭСР
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, такое поручение свидетельствует о стремлении нового главы правительства улучшить отношения с Западом и деловой климат в стране. Источники Bloomberg утверждают, что речь может идти даже о возобновлении попыток России присоединиться к ОЭСР. О приостановке всякой активности в этом направлении ОЭСР объявила в марте 2014 года.

В Минэкономразвития сообщили Bloomberg, что Россия намерена углублять сотрудничество с ОЭСР, однако инициатива о возобновлении переговоров о присоединении должна исходить от самой организации, так как именно она их приостановила.

В пресс-службе правительства сообщили, что кабмин рассматривает возможность сотрудничества с ОЭСР.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев усомнился в том, что попытка Мишустина наладить отношения с ОЭСР даст хороший результат. «Любое сближение с Россией по-прежнему остается токсичной темой на Западе», — сказал он.

В декабре 2019 года стало известно, что занимавший тогда пост главы Минэкономразвития Максим Орешкин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву (покинул пост главы правительства в январе 2020 года) активизировать работу с ОЭСР и отказаться от «формального подхода» к взаимодействию с этой международной организацией. Председатель правительства поддержал инициативы министерства, сообщил тогда РБК пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

В 1996 году председатель правительства России Виктор Черномырдин направил генеральному секретарю ОЭСР Дональду Джонстону письмо с просьбой рассмотреть вопрос о вступлении России в члены организации. В ответном письме со ссылкой на мнение Совета ОЭСР было отмечено, что членство России является «общей целью» России и ОЭСР, однако необходимо пройти путь по приближению российских условий экономической деятельности и социальной сферы к нормам, принятым в странах ОЭСР.

В целом процесс вступления России в ОЭСР был запущен в ноябре 2007 года. В феврале 2013 года первый замглавы МИДа Андрей Денисов (сейчас — посол России в Китае) сообщил об отсутствии «проблем непреодолимого характера» и выразил надежду на успешное завершение переговоров о вступлении России в ОЭСР уже в 2013–2014 годах. На конец 2013 года большинство комитетов ОЭСР дали положительное заключение о готовности России к вступлению в ОЭСР. После заморозки в 2014 году на неопределенный срок вступления в ОЭСР Россия сохранила статус «присоединяющейся» страны, она имеет равный статус со странами — членами ОЭСР в 12 рабочих органах организации и сотрудничает более чем с 40 комитетами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, ОЭСР
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