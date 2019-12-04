Россия решила реанимировать диалог с клубом развитых экономик

Премьер Дмитрий Медведев поддержал инициативу Минэкономразвития об активизации диалога России с ОЭСР, затормозившегося после присоединения Крыма. МЭР предлагает учитывать индикаторы качества жизни ОЭСР при реализации нацпроектов

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Россия намерена усилить взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по данным которой формируется международная оценка инвестиционного климата страны. Переговоры о вступлении России в клуб стран ОЭСР были приостановлены организацией в одностороннем порядке после присоединения Крыма в 2014 году.

Россия и ОЭСР регулярно подписывают планы работ по взаимодействию (действующий план рассчитан на 2019–2020 годы), но сотрудничество носит во многом формальный характер. Минэкономразвития выступило за активизацию работы с ОЭСР и отказ от «формального подхода» к взаимодействию с международной организацией, следует из письма главы министерства Максима Орешкина в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Профессиональный диалог прежде всего следует наладить по направлениям, связанным с развитием национальной экономики и международной повесткой в части содействия российскому экспорту. Документ первой разместила на своем сайте общественная организация «Майский указ». Председатель правительства поддержал инициативы министерства, подтвердил РБК пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Он также подтвердил содержание письма Минэкономразвития.

Процесс вступления России в ОЭСР был запущен в ноябре 2007 года. В феврале 2013 года первый замглавы МИДа Андрей Денисов (сейчас — посол России в Китае) сообщил об отсутствии «проблем непреодолимого характера» и выразил надежду на успешное завершение переговоров о вступлении России в ОЭСР уже в 2013–2014 годах. На конец 2013 года большинство комитетов ОЭСР дали положительное заключение о готовности России к вступлению в ОЭСР, отмечала директор центра компетенций по взаимодействию с международными организациями ВШЭ Татьяна Мешкова.

После заморозки в 2014 году на неопределенный срок вступления в ОЭСР Россия сохранила статус «присоединяющейся» страны, она имеет равный статус со странами — членами ОЭСР в 12 рабочих органах организации и сотрудничает более чем с 40 комитетами. Взаимодействие с ОЭСР сохраняет свою актуальность в контексте выполнения национальных программ и ускорения развития экономики России, указывает Орешкин.

РБК направил запрос в ОЭСР по поводу готовности активизировать диалог с Россией, но не получил ответа.