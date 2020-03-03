МВД Украины заявило об освобождении в Греции экс-командира «Айдара»

Греция разрешила Сергею Мельничуку, которого задержали на границе, покинуть территорию ЕС. Он утверждал, что это случилось из-за обращения России в Интерпол. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересмотрит запрос

Сергей Мельничук (Фото: Сергей Харченко / ZUMA / ТАСС)

Греческий суд освободил экс-командира «Айдара» Сергея Мельничука, которого на неделе задержали на греческой границе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на замглавы МВД Украины Антона Геращенко.

«Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза», — сказал Геращенко.

О задержании Мельничука стало известно 1 марта. Тогда он не назвал причину задержания, но отмечал, что это произошло из-за обращения России в Интерпол. Вместе с бывшим командиром «Айдара» находились его беременная жена и девятимесячный сын. Позже украинский МИД подтвердил задержание. Там отмечали, что консул попросил греческие власти перевести Мельничука в полицейское отделение для временного содержания и обеспечить его всем необходимым. Его жену и ребенка разместили в гостинице неподалеку.

Супруга Мельничука утверждала, что его подозревают в убийстве двух и более лиц в Ростовской области. Об этом же со ссылкой на Facebook бывшего командира «Айдара» пишет издание «Апостроф». О каких убийствах идет речь, не уточняется, однако они были совершены в 2014 году. Глава украинского МВД Арсен Аваков назвал задержание Мельничука провокацией и заявил, что в Интерполе пересмотрят запрос России.