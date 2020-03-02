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Политика ,  
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Жена экс-главы «Айдара» назвала причину его задержания по запросу России

Супруга Сергея Мельничука заявила, что ему вменяют убийство двух и более лиц в Ростовской области. По данным украинских СМИ, подозрения в адрес экс-командира «Айдара» связаны с гибелью российских журналистов на востоке Украины
Сергей Мельничук (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука, задержанного в Греции, подозревают в убийстве двух и более человек в Ростовской области, сообщила его супруга Мила, пишет «Strana.ua».

«Ему предъявляют убийство двух русских граждан, но он никогда и не был в Ростовской области. Когда-то был момент, что Россия через Интерпол подала запрос на задержание всех украинских политиков», — сказала она.

«Апостроф» со ссылкой на сообщение Мельничука в Facebook также пишет, что в ордере Интерпола говорится, что экс-командира подозревают в убийствах, совершенных в Ростовской области в 2014 году. О каких убийствах идет речь, не уточняется.

Кроме того, сообщает портал, экс-командира подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.

По данным «Страна.ua», Россия преследует Мельничука по делу Надежды Савченко, которую осудили на 22 года за убийство двух российских журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. По данным Следственного комитета, Мельничук участвовал «в минометном обстреле мирной территории», в результате которого они погибли. В 2016 году российский суд признал Мельничука организатором убийства журналистов.

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России
Общество

Мельничук сообщил о своем задержании 1 марта. По словам экс-командира, его остановили на болгаро-греческой границе, а в международный розыск его объявила Россия. В отделение полиции вместе с ним попали его беременная супруга и десятимесячный сын, которых позднее разместили в гостинице неподалеку. Задержание Мельничука подтвердил украинский МИД.

По словам экс-командира, к нему уже прибыл украинский консул в Салониках, также ему предоставили русскоязычного адвоката.

Батальон «Айдар» был создан по предложению Мельничука в 2014 году и участвовал в боях против ополченцев в Донбассе. Позже на его базе создали 24-й штурмовой батальон армии Украины.

Автор: Виктория Полякова
Теги: задержание, Греция, «Айдар», Украина
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Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России
Общество
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