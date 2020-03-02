Жена экс-главы «Айдара» назвала причину его задержания по запросу России

Супруга Сергея Мельничука заявила, что ему вменяют убийство двух и более лиц в Ростовской области. По данным украинских СМИ, подозрения в адрес экс-командира «Айдара» связаны с гибелью российских журналистов на востоке Украины

Сергей Мельничук (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука, задержанного в Греции, подозревают в убийстве двух и более человек в Ростовской области, сообщила его супруга Мила, пишет «Strana.ua».

«Ему предъявляют убийство двух русских граждан, но он никогда и не был в Ростовской области. Когда-то был момент, что Россия через Интерпол подала запрос на задержание всех украинских политиков», — сказала она.

«Апостроф» со ссылкой на сообщение Мельничука в Facebook также пишет, что в ордере Интерпола говорится, что экс-командира подозревают в убийствах, совершенных в Ростовской области в 2014 году. О каких убийствах идет речь, не уточняется.

Кроме того, сообщает портал, экс-командира подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.

По данным «Страна.ua», Россия преследует Мельничука по делу Надежды Савченко, которую осудили на 22 года за убийство двух российских журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. По данным Следственного комитета, Мельничук участвовал «в минометном обстреле мирной территории», в результате которого они погибли. В 2016 году российский суд признал Мельничука организатором убийства журналистов.