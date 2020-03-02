МИД Украины подтвердил задержание эск-командира «Айдара» в Греции

Сергей Мельничук (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука на границе с Грецией по запросу России.

«Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Сергея Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках», — сообщил он, передает «Укринформ».

По словам Погорельцева, консулу удалось договориться о временном содержании гражданина Украины в полицейском отделении и обеспечении его всем необходимым.

Жена и малолетний ребенок экс-командира «Айдара» в настоящее время размещены в гостинице недалеко от места задержания.

О своем задержании Мельничук сообщил ранее в Facebook. Он рассказал, что его остановили на болгаро-греческой границе, при этом, «карточку Интерпола выставила Россия».