Мишустин вернул в Минфин экс-министра науки и высшего образования

Михаил Котюков распоряжением главы правительства назначен замминистра финансов. В этой должности он работал в течение пяти лет, до того как в 2018 году его назначили министром науки и высшего образования

Михаил Мишустин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Михаила Котюкова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В предыдущем правительстве Дмитрия Медведева, которое ушло в отставку в январе 2020 года, Котюков был министром науки и высшего образования. Министерский пост он занимал около полутора лет. В 2012–2013 годах Котюков работал заместителем главы Минфина.

В 2013–2018 годах Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое было создано в рамках реформы РАН.

Котюков был участником тренингов для президентского кадрового резерва, которые организовал Кремль.

2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что новую работу нашли все министры, которые покинули свои посты после отставки Медведева. Котюков раскрывать свои планы не стал. Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Бывший вице-премьер Виталий Мутко возглавил госкорпорацию «Дом.РФ». Бывший министр культуры Владимир Мединский и бывший министр экономического развития Максим Орешкин стали помощниками президента, а бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем главы его администрации. Экс-глава правительства Дмитрий Медведев сейчас является заместителем председателя Совета безопасности.