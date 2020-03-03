Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Рапорты об отставке написали прокуроры САО и СВАО, а также руководитель управления по надзору за полицией в столичной прокуратуре. По итогам 2019 года прокурор Москвы отчитал подчиненных за ослабление контроля

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В ближайшее время в прокуратуре Москвы пройдут кадровые перестановки. Рапорт об отставке по собственному желанию написали руководители прокуратуры Северного и Северо-Восточного административных округов Москвы Владимир Лукьянов и Анри Ризаев, а также начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы Александр Гацко, рассказал РБК источник, близкий к столичной прокуратуре.

Информацию подтвердил другой источник, близкий к ведомству. «Прокуроры увольняются с формулировкой «по собственному желанию», — рассказал он.

Другой источник РБК отмечает, что в феврале на подведении итогов работы столичной прокуратуры по результатам 2019 года глава городского надзорного ведомства Денис Попов был недоволен работой некоторых своих подчиненных. Собеседник, близкий к прокуратуре, сообщил, что на мероприятии говорилось об ослаблении в 2019 году надзора за взысканием задолженности по заработной плате, а также задолженности за поставленные энергоносители.

«На совещании прозвучало, что значительно снизилась раскрываемость преступлений», — отметил собеседник.