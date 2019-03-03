В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны

В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны

Антипрезидентские протесты вслед за Сербией набирают обороты и в Черногории. Тысячи черногорцев вышли в субботу на улицы Подгорицы с протестом против президента своей страны Мило Джукановича

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В столице Черногории Подгорице в субботу, 2 марта, состоялся протестный марш, который собрал тысячи человек, сообщает Reuters. Демонстранты требовали отставки президента страны Мило Джуканович и его правительства, обвиняя власти в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением.

Тысячи людей, поддерживаемые гражданскими активистами, блогерами и журналистами, которые уверяют, что не связаны с политическими партиями, прошли через центр города, скандируя «Мило — вор». Оппозиционные политики от протестов дистанцировались, отмечает Reuters.

Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.