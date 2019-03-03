В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны

В столице Черногории Подгорице в субботу, 2 марта, состоялся протестный марш, который собрал тысячи человек, сообщает Reuters. Демонстранты требовали отставки президента страны Мило Джуканович и его правительства, обвиняя власти в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением.
Тысячи людей, поддерживаемые гражданскими активистами, блогерами и журналистами, которые уверяют, что не связаны с политическими партиями, прошли через центр города, скандируя «Мило — вор». Оппозиционные политики от протестов дистанцировались, отмечает Reuters.
Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.