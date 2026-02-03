Четырех граждан Азербайджана задержали за участие в конфликте на Украине
Четырех граждан Азербайджана задержали и привлекли к уголовной ответственности за участие в российско-украинском конфликте, сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности республики.
Набиев Реал Эльданиз оглу 1991 года рождения, Гусейнов Фарис Фамиль оглу 1993 года рождения, Мамедов Али Эльнур оглу 1994 года рождения и Муров Хасан оглу, родившийся в Мирхашимли, были задержаны в январе, «по решению суда в отношении них была назначена превентивная мера».
«Согласно полученной информации, установлено, что в ходе продолжающихся военных действий между Россией и Украиной за прошедший период большое количество граждан Азербайджанской Республики погибли, пропали без вести или получили ранения, а некоторые попали в плен», — говорится в сообщении службы.
Там напомнили, что участие азербайджанцев в вооруженных конфликтах влечет за собой уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков летом прошлого года заявлял, что российская сторона не согласна с позицией азербайджанского президента Ильхама Алиева по поводу конфликта на Украине. Азербайджанский лидер, отвечая на вопрос, какой совет он бы дал Киеву, говорил: «Никогда не соглашаться на оккупацию». Он сравнил ситуацию с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Баку вернул регион под свой контроль в 2023 году.
«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Ильхам] Алиев занял такую позицию, с самого начала мы с ней не соглашались», — отмечал Песков.
По его словам, Москва рассчитывает, что эти разногласия не будут препятствием для восстановления отношений после задержаний представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах в Екатеринбурге.
