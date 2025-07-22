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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле ответили на слова Алиева про Украину

Кремль: расхождения Москвы и Баку по Украине не препятствие для отношений
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия не согласна с позицией Ильхама Алиева по Украине, но рассчитывает, что разногласия не помешают восстановлению отношений между Россией и Азербайджаном после недавних задержаний
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва не согласна с позицией Баку по конфликту на Украине, но рассчитывает, что разногласия на эту тему не станут препятствием для завершения периода охлаждения отношений между Россией и Азербайджаном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Ильхам] Алиев занял такую позицию, с самого начала мы с ней не соглашались. Вместе с тем эти разногласия не были и, надеюсь, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, будем надеяться, краткий период охлаждения отношений и не жертвовали обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», — добавил он.

В середине июля Алиев, отвечая на вопрос, какой совет бы он дал Украине, ответил: «Никогда не соглашаться на оккупацию» и сравнил ситуацию с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Баку вернул регион под свой контроль в 2023 году.

Кремль заявил о сложном периоде в отношениях с Азербайджаном
Политика
Фото:Meiramgul Kussainova / Reuters

Осложнение отношений между Москвой и Баку началось в июне после задержаний представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах Екатеринбурге, двое из них умерли при задержании. В МИД России подчеркивали, что задержания проводились в рамках уголовных дел. В Баку после событий в Екатеринбурге пришли с обысками в агентство Sputnik Азербайджан, кроме того, были арестованы несколько россиян, которым предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. 

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Азербайджан Ильхам Алиев Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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