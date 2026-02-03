В Кении заявили, что их граждан вербуют «недобросовестные агентства»

Недобросовестные агентства по трудоустройству направляют кенийцев на фронт, пишет WP. В декабре из России в Кению вернулись 18 граждан, обратившихся к кенийским властям. Российские власти отвергали обвинения в вербовке иностранцев

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«Недобросовестные агентства» по трудоустройству направляют кенийцев в зону боевых действий на Украине. Об этом газете The Washington Post заявила секретарь кабинета министров по вопросам благополучия диаспоры Хелен Гичухи. Газета также поговорила с четырьмя кенийцами, участвовавшими в боях во время конфликта на Украине, и членами семей еще девяти кенийских граждан, которые отправились в Россию, чтобы работать, но попали на фронт.

В кенийском правительстве сообщили, что узнали о схемах вербовки только из СМИ три-четыре месяца назад и что власти ограничены дипломатическими нормами. «Их вербуют недобросовестные агентства», — сказала Гичухи. Чиновница не уточнила, сколько кенийцев обращались к властям по поводу судьбы своих родственников или сколько граждан погибло на Украине.

WP обнаружила пять кенийских компаний, которые обманным путем отправляли мужчин в зону боевых действий. Самая известная из них — компания Global Face, которой руководил бизнесмен Фестус Омвамба. По словам Гичухи, большинство вербовщиков были арестованы, а у Global Face отозвана регистрация. В сентябре был арестован Эдвард Гитуку, сообщник Омвамбы, по обвинению в торговле людьми после того, как были задержаны 22 кенийца, планировавших уехать в Россию. Сам бизнесмен, как пишет газета, находится на свободе. Адвокат Данстан Омари, представлявший интересы Гитуку, сообщил, что его бывший клиент признался в вербовке более 1000 мужчин.

Восемь кенийцев заявили, что они или их родственники отправились в Россию через агентство Global Face. По их словам, их заманили обещанием работы.

В декабре, по данным KTN News, из России в Кению вернулись 18 из 82 граждан — они обратились к властям после того, как были завербованы для участия в боевых действиях. О том, что по меньшей мере 82 кенийца попали на фронт, сообщал портал Daily Nation со ссылкой на официальную переписку между посольством Кении в Москве и МИДом страны. В одном из писем, отправленных в МИД Кении послом в Москве Питером Матуки говорилось, что, «похоже, молодых кенийцев продолжают заманивать недобросовестные агенты в Россию, где они, сами того не подозревая, оказываются втянутыми в российские военные операции».

МИД Кении заявлял, что ему известно о случаях вербовки граждан. По данным ведомства, в ряды российских вооруженных сил вступили 200 кенийцев, сообщало агентство Reuters.

Российские власти отвергали обвинения в вербовке иностранцев для отправки в зону боевых действий на Украине. В частности, посольство России в Индии, власти которой также раскрыли схему рекрутинга через предложения о работе, утверждало, что российская сторона никогда не участвовала «ни в каких публичных или скрытых кампаниях». В Кремле указывали, что не располагают информацией.