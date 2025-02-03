Путин уволил куратора ФСИН из Минюста

Вуколов занимал пост замминистра юстиции с сентября 2021-го, курировал работу в том числе ФСИН. До этого возглавлял один из департаментов в Минюсте, а до работы в ведомстве руководил Рострудом и занимал пост замглавы Минтруда

Всеволод Вуколов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин освободил заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова от занимаемой должности. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.

Документ вступает в силу со дня подписания, 3 февраля.

Вуколов занимал должность заместителя министра юстиции с 21 сентября 2021 года. Он курировал деятельность департаментов социального законодательства и государственной политики в сфере уголовно-исполнительной системы министерства, а также Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), говорится на сайте Минюста.

Перед назначением на пост замглавы ведомства Вуколов возглавлял в нем департамент нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов (с октября 2020 года). До работы в Минюсте руководил Федеральной службой по труду и занятости (Роструд; 2013-2019), затем занимал пост замминистра труда и соцзащиты (2019-2020).

Всеволод Вуколов родился в 1969 году, в 1994-м окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) по специальности «физика и технология электронных компонентов и материалов». В 2000-м окончил Российскую академию государственной службы при президенте (ныне — РАНХиГС) по специальности «финансы и кредит».

С 1993-го по 1998 год занимал руководящие должности в коммерческих организациях, затем год пробыл заместителем губернатора Красноярского края. В 1999-2001 годах занимал пост гендиректора ОАО «Михайловский ГОК» в Курской области.

В 2001-2008 годах занимал руководящие должности в аппарате правительства, в частности пост директора департамента государственного управления и местного самоуправления.