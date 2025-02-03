МИД Финляндии дал рекомендации для желающих воевать на Украине

Хельсинки настойчиво призвало финнов покинуть Украину и не принимать участие в боях, описав возможные проблемы, с которыми может столкнуться иностранный военнослужащий. Москва считает иностранцев в рядах ВСУ наемниками

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МИД Финляндии опубликовал памятку для финских граждан, желающих присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

«Финляндия поддерживает Украину разными способами, но не отправляет и не поощряет никого участвовать в боевых действиях. Министерство иностранных дел не рекомендует и не поощряет добровольческую деятельность, но оказывает помощь финнам в Украине в соответствии с Законом о консульских услугах, когда это возможно. Каждый взрослый человек несет ответственность за свои решения относительно путешествий», — сообщило ведомство и призвало туристов покинуть Украину.

Добровольное участие в боевых действиях на стороне Украины не считается преступлением в Финляндии и согласно международному гуманитарному праву, но за преступления, в том числе военные, будет грозить уголовная ответственность на родине, предупреждает МИД. Ведомство обратило внимание желающих, что иностранцы обычно заключают контракт на службу в ВСУ на три года, расторгнуть его почти невозможно, Финляндия не сможет в этом помочь. Дальнейшая подготовка не соответствует нормам, принятым в Финляндии.

При ранении ответственность за оказанием помощи лежит на ВСУ, медицинская эвакуация не осуществляется даже за счет раненого, лечение полностью проходит на территории Украины, здравоохранение которой перегружено из-за боев. Если раненый доброволец вернется в Финляндию, его потребности в лечении не будут иметь приоритет над нуждами других финнов, подчеркивает МИД.

МИД Финляндии подробно описал процесс, связанный с гибелью иностранного гражданина в бою на Украине, и предупредил о долгом времени, которое может потребоваться для идентификации умершего. Если тело невозможно вынести с поля боя, человек считается пропавшим без вести даже при наличии свидетелей и видеозаписей произошедшего, статус меняется только после возвращения останков и идентификации. «К концу 2024 года около дюжины финских добровольцев погибли или пропали без вести в боях», — сказано в памятке.

Российские власти называют иностранных граждан, вступающих в ряды ВСУ, наемниками и считают их законными целями. В России преследуют по закону воюющих на украинской стороне иностранцев. В прошлом году им вынесли более 50 приговоров. Всего к уголовной ответственности по ст. 359 УК (наемничество) были привлечены более 750 человек. К примеру, в январе на 13 лет заочно осудили американца Томаса Патрика Крида.