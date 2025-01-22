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Политика ,  
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Совфед опроверг получение просьбы снять неприкосновенность с Голубева

В Совфед не поступала просьба снять неприкосновенность с экс-губернатора Ростова
Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Никаких документов в отношении сенатора Василия Голубева в комитет по регламенту Совета Федерации не поступало. Об этом РБК сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко.

Так он ответил на сообщение ростовского издания 161.ru о том, что Генпрокуратура потребовала снять неприкосновенность с бывшего губернатора Ростовской области и сенатора Василия Голубева. По данным издания, причиной требований Генпрокуратуры стало расследование о закупках ростовского Минтранса.

Источник издания сообщил, что Следственный комитет направил в Генпрокуратуру «срочный запрос» о снятии неприкосновенности с Голубева.

В приемной Голубева в Совете Федерации отказались от комментариев.

Губернатор Ростовской области ушел в оставку
Политика
Василий Голубев

Василий Голубев работал губернатором Ростовской области с 2010 по 2024 год. В ноябре 2024 года он ушел в отставку. Он объявил, что у него вперед «новые дела и задачи». Вскоре он стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области, а после — сенатором от региона.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Полина Химшиашвили
Совфед неприкосновенность Вячеслав Тимченко Василий Голубев
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