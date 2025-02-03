Разрушения в подъезде в ЖК «Алые паруса» после взрыва попали на видео

Как взрывом разворотило подъезд в ЖК «Алые паруса». Видео

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Взрывом, который прогремел утром 3 февраля в ЖК «Алые паруса», повреждены стеклянные двери подъезда, потолок и стены. Это видно на видео, которое опубликовал СК. На полу лежат бинты, обломки и осколки стекла.

Во время взрыва погиб один человек, еще четверо — пострадали. Пострадавший при взрыве — основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что взрыв был заказным убийством, сообщали источники РБК и ТАСС.