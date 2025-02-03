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Политика ,  
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Стармер анонсировал новые санкции против российских энергоносителей

Правительство Великобритании намерено работать со странами Евросоюза над введением новых энергетических санкций против России. Об этом говорится в заявлении премьера Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном в преддверии неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе 3 февраля.

«Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над поддержанием [санкционного] давления [на российскую экономику], направленного на доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы [России], чтобы сокрушить военную машину [президента страны Владимира] Путина», — говорится в заявлении британского премьера.

Стармер также высказал мнение, что такие меры вместе с военной помощью Украине приблизят достижение мира.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Кир Стармер Великобритания
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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