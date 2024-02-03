Новым главой ЦБ Турции назначили бывшего главного экономиста Amazon

После отставки Хафизе Гайе Эркан Центробанк Турции возглавил ее заместитель Фатих Карахан. Эркан подала в отставку накануне, объяснив решение «масштабной кампанией, организованной против нее»

Фатих Карахан (Фото: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил зампреда Центробанка страны Фатиха Карахана новым главой регулятора после прошения об отставки Хафизе Гайе Эркан, передает Anadolu со ссылкой на указы главы государства. Этим же указом Эркан была освобождена от должности.

Карахан родился в 1982 году в городе Эскишехир. Получил степень магистра и доктора экономических наук в Университете Пенсильвании в США. Работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, приглашенным преподавателем в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, был главным экономистом Amazon. Летом 2023 года был назначен зампредом ЦБ Турции.

Хафизе Гайе Эркан попросила Эрдогана освободить ее от должности накануне, 2 февраля. «Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба моей репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой невинный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту», — написала Эркан в своем обращении в X.

Она отметила, что «неустанно выполняла свой долг днем и ночью» на посту главы ЦБ, благодаря чему экономическая программа начала давать результат, об успешности принятых мер свидетельствовало увеличение резервов и инфляционные индикаторы. Минфин Турции вслед за этим заверил, что отставка стала «сугубо личным» решением самой Эркан, а ведомство продолжит проводимую сейчас экономическую политику.

Обвинения против главы турецкого ЦБ и ее семьи выдвинул в январе депутат Балыкесир Турхан Чомез от İyi Parti («Хорошая партия»), эта политическая сила занимает 44 места из 450 в парламенте страны. Он опирался на слова бывшей сотрудницы ЦБ и других источников о том, что отец главы ЦБ пользуется служебными автомобилями ведомства, избивал официантов, а для ребенка Эркан выделена специальная комната на этаже, где расположен ее кабинет. Эркан тогда отвергла обвинения и называла сведения недостоверными и подрывающими репутацию. Она пообещала привлечь депутата к ответственности.

На момент назначения Эркан (она возглавила ЦБ Турции в июне 2023 года и стала первой женщиной на этой должности) ключевая ставка в стране составляла всего 8,5%, регулятор впоследствии начал ее повышать. До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на быстрый рост инфляции.



В конце января ее подняли в восьмой раз подряд, она достигла 45%. Это максимум за 21 год. Ужесточение денежно-кредитной политики уже достигло уровня, который необходим для снижения инфляции, пояснили в турецком ЦБ.



К середине января турецкая лира упала до исторического минимума — курс впервые в истории превысил отметку 30 лир за доллар. В декабре 2023 года инфляция в Турции выросла до 64,8% в годовом исчислении по сравнению с 62% в ноябре.