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Глава ЦБ Турции попросила об оставке из-за давления на семью

Глава ЦБ Турции Эркан попросила Эрдогана об увольнении из-за давления на семью
Глава Центробанка Турции после восьми месяцев работы покинет должность в связи с обвинениями против нее и ее семьи. В парламенте утверждали, что ее ребенка сопровождают охранники ЦБ, а отец пользуется служебным автомобилем
Хафизе Гайе Эркан
Хафизе Гайе Эркан (Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press)

Глава турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан попросила президента Реджепа Тайипа Эрдогана освободить ее от должности, она опубликовала обращение в Twitter (переименован в X).

«Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба моей репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой невинный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту», — написала Эркан.

Она отметила, что «неустанно выполняла свой долг днем и ночью» на посту главы ЦБ, благодаря чему экономическая программа начала давать результат, об успешности принятых мер свидетельствовало увеличение резервов и инфляционные индикаторы.

Минфин Турции вслед за этим заверил, что отставка стала «сугубо личным» решением самой Эркан, а ведомство продолжит проводимую сейчас экономическую политику.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Обвинения против главы турецкого ЦБ и ее семьи выдвинул в январе депутат Балыкесир Турхан Чомез от İyi Parti («Хорошая партия»), эта политическая сила занимает 44 места из 450 в парламенте страны. Он опирался на слова бывшей сотрудницы ЦБ и других источников, депутат направил парламентский запрос в Минфин.

Он требовал прояснить, действительно ли отец главы ЦБ пользуется служебными автомобилями ведомства, избивал официантов, а для ребенка Эркан выделена специальная комната на этаже, где расположен ее кабинет. Кроме того, в ЦБ появился специальный сотрудник-опекун, который ухаживал за ребенком, а три-четыре охранника ведомства сопровождали его при прогулках, утверждал депутат. По его мнению, такого в демократической стране быть не может.

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Эркан тогда отвергла обвинения и называла сведения недостоверными и подрывающими репутацию. Она пообещала привлечь депутата к ответственности.

Она возглавила ЦБ Турции в июне 2023 года и стала первой женщиной на этой должности. Эркан закончила университет в Принстоне в США, занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic (через год после ее ухода банк обанкротился).

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Центробанк отставка
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