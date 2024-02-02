Глава ЦБ Турции попросила об оставке из-за давления на семью
Глава турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан попросила президента Реджепа Тайипа Эрдогана освободить ее от должности, она опубликовала обращение в Twitter (переименован в X).
«Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба моей репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой невинный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту», — написала Эркан.
Она отметила, что «неустанно выполняла свой долг днем и ночью» на посту главы ЦБ, благодаря чему экономическая программа начала давать результат, об успешности принятых мер свидетельствовало увеличение резервов и инфляционные индикаторы.
Минфин Турции вслед за этим заверил, что отставка стала «сугубо личным» решением самой Эркан, а ведомство продолжит проводимую сейчас экономическую политику.
Обвинения против главы турецкого ЦБ и ее семьи выдвинул в январе депутат Балыкесир Турхан Чомез от İyi Parti («Хорошая партия»), эта политическая сила занимает 44 места из 450 в парламенте страны. Он опирался на слова бывшей сотрудницы ЦБ и других источников, депутат направил парламентский запрос в Минфин.
Он требовал прояснить, действительно ли отец главы ЦБ пользуется служебными автомобилями ведомства, избивал официантов, а для ребенка Эркан выделена специальная комната на этаже, где расположен ее кабинет. Кроме того, в ЦБ появился специальный сотрудник-опекун, который ухаживал за ребенком, а три-четыре охранника ведомства сопровождали его при прогулках, утверждал депутат. По его мнению, такого в демократической стране быть не может.
Эркан тогда отвергла обвинения и называла сведения недостоверными и подрывающими репутацию. Она пообещала привлечь депутата к ответственности.
Она возглавила ЦБ Турции в июне 2023 года и стала первой женщиной на этой должности. Эркан закончила университет в Принстоне в США, занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic (через год после ее ухода банк обанкротился).
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