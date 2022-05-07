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Националисты впервые получили большинство в парламенте Северной Ирландии

Партия «Шинн Фейн» своей основной целью называет объединение Северной Ирландии и Республики Ирландия в единое государство
Члены&nbsp;партии &laquo;Шинн Фейн&raquo;
Члены партии «Шинн Фейн» (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Ирландская национал-республиканская партия «Шинн Фейн» (Sinn Fein) впервые получила большинство мест в ассамблее Северной Ирландии, сообщила The Guardian со ссылкой на результаты голосования.

На данный момент распределены 88 из 90 мандатов. «Шинн Фейн» уже получила 27 мест в парламенте Северной Ирландии, второе место заняла Демократическая юнионистская партия с 24 местами. Лидер «Шинн Фейн» Мишель О'Нил станет первым министром страны, пишет издание.

Своей основной целью «Шинн Фейн» называет объединение Северной Ирландии и Республики Ирландия в единое государство.

«Сегодняшний день представляет собой очень важный момент перемен. Это определяющий момент в нашей политике и для нашего народа», — прокомментировала Мишель О'Нил победу партии (цитата по Reuters).

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Она заявила, что теперь должны начаться «честные дебаты» вокруг вопроса об объединении территории с Республикой Ирландия.

Теневой госсекретарь Северной Ирландии Питер Кайл поздравил партию с получением права назначить первого министра страны. «Для Северной Ирландии хорошо, что партии из любой общины могут назначить первого министра, и это показывает, что Белфастское соглашение работает», — отметил он.

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Белфастское соглашение 1998 года положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в Северной Ирландии. В соответствии с соглашением, формирование правительства происходит по пропорциональному методу, чтобы его представляли все общины.

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Теги
Кирилл Соколов, Виктория Тютина Виктория Тютина
Северная Ирландия парламент партия националисты
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