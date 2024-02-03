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Военная операция на Украине ,  
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Командовавшего ЮВО в 2022 году генерала назначили главой ДОСААФ

Экс-командующего ЮВО Александра Дворникова назначили новым председателем ДОСААФ
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-командующего Южным военным округом, генерала Дворникова, назначили новым председателем ДОСААФ. Дворникова на должности командующего округом в прошлом январе сменил генерал Кузовлев
Александр Дворников
Александр Дворников (Фото: ДОСААФ России)

Бывший командующий Южного военного округа (о его отстранении с должности в январе 2023 года сообщил источник РБК) генерал Александр Дворников назначен председателем ДОСААФ России, сообщила пресс-служба общественно-государственной организации.

«В ходе мероприятия [VI съезда общества] был решен ряд организационных вопросов. В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — говорится в сообщении.

Внеочередной съезд ДОСААФ прошел во вторник, 30 января. Об избрании новым председателем организации генерала Дворникова ранее писала «Фонтанка» со ссылкой на сообщение краснодарского отделения ДОСААФ (в настоящий момент сообщение недоступно). Как отмечает издание, кандидатура Дворникова была внесена председателем наблюдательного совета ДОСААФ России министром обороны Сергеем Шойгу по согласованию с президентом страны Владимиром Путиным.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) — общероссийская общественно-государственная организация, цель которой — содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Общество является преемником ДОСААФ СССР, с 2016 года — соучредитель движения «Юнармия». ДОСААФ занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, проводит патриотические акции и спортивные соревнования, участвует в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Александр Колмаков возглавлял общество с декабря 2014 года.

В Западном и Южном военных округах сменили командующих
Политика

Александр Дворников родился 22 августа 1961 года в Уссурийске. В 1991 году окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции краснознаменную ордена Суворова академию им. М.В. Фрунзе. В 1991-1994 годах служил заместителем командира, затем командиром мотострелкового батальона в Западной группе войск в Германии. С 2000 по 2003 год проходил службу в Северо-Кавказском военном округе на должностях начальника штаба, а затем командира мотострелковой дивизии. В апреле 2012 году был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). В 2015-2016 годах командовал российской группировкой войск в Сирии.

В 2016 году он был назначен командующим войсками Южного военного округа. В январе 2023 года источник РБК сообщил о смене командующего на генерала Сергея Кузовлева. Позже информацию подтвердили в Минобороны.

The New York Times (NYT) ранее писала, что спустя несколько месяцев после начала спецоперации на Украине Дворников возглавил российскую группировку войск по указу президента. Однако уже в июне британская The Telegraph со ссылкой источники сообщила, что генерала отстранили от командования.

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генерал ЮВО Военная операция на Украине ДОСААФ
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