Фермеры заблокировали Евроквартал в Брюсселе, где идет саммит по Украине

Европейские фермеры продолжают протестовать — более 1 тыс. тракторов заблокировали движение в Брюсселе у Европарламента. Там проходит саммит лидеров ЕС. Протестующие кидали в здание яйца. Шесть человек арестовали

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В Бельгии проходят протесты фермеров — не менее 1,3 тыс. тракторов заблокировали так называемый Евроквартал в Брюсселе, где находится здание Европарламента, передает Het Laaste Niews (HLN). В Европарламенте сегодня проходит саммит ЕС, на котором было принято решение о выделении Украине четырехлетнего пакета финансовой помощи в размере €50 млрд.

Генеральный фермерский синдикат (ABS) заявил, что будет протестовать «столько, сколько потребуется». Председатель ABS Хендрик Вандамм сказал, что протесты продолжатся и на следующей неделе, если консультации с правительством, намеченные на завтра, не будут иметь результатов.

Протесты возникли из-за недовольства фермеров снижением доходов и ужесточением экологических норм. Представитель ассоциации малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса Via Campesina Морган Оди, выступая на Люксембургской площади неподалеку от Европарламента, назвал главное требование — прекращение переговоров между ЕC и с объединением южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Между тем протесты вызвали уже три серьезные аварии и привели к блокировке движения по всей стране, сообщает HLN. Митинги проходят не только в Брюсселе, но и в других бельгийских городах, например, Генте, Антверпене, Люммене, также фермеры перекрывают главные автомагистрали и блокируют склады продуктов питания. Торговые сети, в частности, Lidl, закрыли в связи с этим несколько магазинов.

На встречи с фермерами выезжал министр сельского хозяйства Джо Браунс. После разговора с ним из Люммена начали уезжать некоторые из протестующих.

Как рассказал комиссар полиции Брюсселя Кристоф Серве, в Брюсселе арестованы шесть человек, отметив, что пока не может сообщить, за что конкретно их арестовали. «Ситуация на местах в настоящее время спокойная, и некоторые тракторы уже покинули Европейский квартал. Неясно, вернутся ли они домой или переедут в другие районы столицы», — добавил он.

VRT News сообщал, что протестующие кидали яйца в здание Евросоюза, а один из фермеров «открыл тележку с навозом, дерьмо течет по Люксембургской площади». Не обошлось без столкновений с полицией — фермеры кидали в полицейских пустые пивные банки, а те ответили водометами.