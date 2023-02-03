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Пентагон объяснил отказ сбивать китайский зонд в небе над США

Пентагон: китайский зонд в небе над США не представляет угрозу безопасности страны

Надувной зонд-разведчик, который предположительно принадлежит Китаю, не представляет угрозы для безопасности США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

При обнаружении зонда о нем сразу же было доложено президенту США Джо Байдену. Он запросил у военных рекомендацию, как действовать. Пентагон в своем отчете сообщил, что зонд не представляет опасности и сбивать его нет необходимости.

«Итак, первый вопрос: представляет ли он физическую угрозу для граждан США? Наша оценка — нет. Представляет ли он угрозу для гражданской авиации? Наша оценка — нет. Представляет ли это значительно повышенную угрозу со стороны разведки? Наша наилучшая оценка прямо сейчас заключается в том, что это нет, не представляет», — заявил источник.

Решение администрации Байдена в своем Twitter раскритиковала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. Она призвала сбить дрон. По ее словам, предыдущий президент США «никогда не стал бы терпеть такое».

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