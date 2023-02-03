Пригожин отказался ехать в Киев для уведомления о подозрении и на допрос

Пригожин исключил свою поездку в Киев на допрос, который назначен на середину февраля по подозрению в нарушении территориальной целостности Украины. Он отметил, что вместе с ЧВК «Вагнер» не успеет добраться до Киева в такой срок

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отказался ехать в Киев на допрос, на который его вызывает украинская Генпрокуратура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена в телеграм-канале.

Генпрокуратура Украины 3 февраля объявила ему подозрение в посягательстве на территориальную целостность страны и «ведении агрессивной войны» и вызвала его для уведомления о подозрении и на допрос в один из дней — 13, 14 и 15 февраля.

«Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер», объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею», — сказано в сообщении.

Пригожин предложил украинской стороне прекратить сопротивление в Бахмуте (российское название Артемовск) в ДНР. «Тогда могу зайти с территории Белоруссии», указал основатель ЧВК. Также он предложил представителям Киева приехать в Бахмут, «сядем спокойно и все обсудим», сказал он.

Украинское следствие считает, что Пригожин «был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины» при «полной поддержке действующего российского режима».

В этой связи на бизнесмена завели дело по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины. По статье о посягательстве на неприкосновенность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.