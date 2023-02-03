Посол США в Венгрии пожаловался, что с ним обсуждают ЛГБТ, а не Путина

США назначили послом в Венгрии защитника прав ЛГБТ-сообщества. Тот пожаловался журналистам, что венгерские политики не хотят обсуждать с ним актуальные проблемы, сводя все к гендерным темам

Дэвид Прессман (Фото: U.S. Embassy in Hungary)

Дэвид Прессман, занимающий пост посла США в Венгрии, в интервью The New York Times пожаловался, что венгерские политики каждый раз начинают разговоры с ним с замечаний о ЛГБТ и отказываются говорить о политике президента России Владимира Путина и военных действиях на Украине.

Прессман, открытый гей, в США был юристом, занимающимся вопросами прав человека и ЛГБТ.

«Встречи с венгерскими официальными лицами, по словам господина Прессмана, обычно носят вежливый и деловой характер, но часто начинаются со слов хозяина: «Посол, приятно познакомиться. Я знаю, что вы хотите поговорить о прогрессивных гендерных проблемах». «Я останавливаю их и говорю: «Нет, на самом деле я хочу поговорить с вами о зависимости Венгрии от Владимира Путина», — говорит Прессман. «Они всегда хотят говорить о культурной войне. А мы хотим поговорить о настоящей войне, которая разгорается по соседству», — пишет The New York Times (NYT).

NYT отмечает, что в прошлом июле, когда в Вашингтоне начались слушания по утверждению Прессмана в должности посла, активисты на надувной лодке проплыли по Дунаю напротив посольства США с большим черным баннером. На нем были изображены череп, кости и написано предупреждение на двух языках: «Господин Прессман, не колонизируйте Венгрию своим культом смерти». После назначения посол повесил фотографию с этой акции на стену прямо за своим рабочим столом.

Издание, описывая обстановку в Венгрии, пишет, что Будапешт «стал ближайшим союзником Кремля в Европейском союзе» после начала военных действий на Украине. Прессман подтверждает эту точку зрения. По его словам, подконтрольные правительству венгерские СМИ повторяют «российские пропагандистские клише» и «на регулярной основе распространяют кремлевскую дезинформацию и антиамериканскую риторику».

Парламент Венгрии в июне 2021 года принял закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений в учебных материалах и телевизионных шоу для лиц моложе 18 лет. Крупным компаниям запрещено размещать рекламу, связанную с однополыми отношениями, если та нацелена на аудиторию младше 18 лет. Кроме того, закон ограничивает проведение уроков полового просвещения в школах. В июле того же года власти Венгрии решили провести референдум о введении закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Он был проведен в прошлом апреле, но признан несостоявшимся из-за низкой явки.

Европейская комиссия (ЕК) заявила, что в Брюсселе серьезно сомневаются, что венгерский законопроект соответствует фундаментальным правам, изложенным в хартии ЕС, а также другим положениям европейского законодательства.