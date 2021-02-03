Консульство в США испачкали краской во время «антироссийского митинга»

Неизвестные испачкали красной краской фасад здания генконсульства России в Нью-Йорке. Об этом «РИА Новости» заявил сотрудник дипмиссии.

По его словам, 2 февраля возле консульства с 14:00 до 20:00 прошел митинг, в ходе которого в здание запустили банку с краской. В течение дня число участников акции варьировалось, максимальное количество, по оценке сотрудника консульства, составило около десяти человек.

«Общая направленность акции была антироссийская», — отметил собеседник агентства. Он не уточнил, что скандировали или к чему призывали участники.

«Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников», — заявили ТАСС в диппредставительстве.

В консульстве рассказали, что несколько раз пытались связаться с полицией, но сотрудники ведомства так и не прибыли к зданию. «Мы направили во вторник вечером обращение в Управление по делам дипломатических миссий с требованием обеспечить безопасность», — заявили дипломаты.