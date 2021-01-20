Посольство России потребовало от США устранить неполадки со связью

Посольство России в США направило в Годепартамент ноту с требованием оперативно устранить проблемы со связью в российском генеральном консульстве в Нью-Йорке. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.

«Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», — отметили в посольстве.

В дипмиссии указали, что ранее в Годепартамент США по этому вопросу обращалось и само генконсульство.

Как рассказывал консул Алексей Топольский, в генеральном консульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, и в течение двух суток в учреждении отсутствует городская телефонная связь. По словам Топольского, американская сторона заявляет о технических проблемах, устранить которые не получается.