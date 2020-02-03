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Политика ,  
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Российская компания потребовала от партии Ле Пен вернуть долг по кредиту

Партия Марин Ле Пен взяла кредит в российском банке в 2014 году. Через несколько лет он обанкротился и кредит начали перекупать частные компании. Последний владелец прав на долг обратился в суд с требованием вернуть деньги
Марин Ле Пен (Фото: AP)

Российская компания «Авиазапчасть» подала к французской партии «Национальное объединение» (L'Association Rassemblement National, бывший «Национальный фронт») иск о взыскании задолженности по кредиту, следует из карточки дела, внимание на которую обратили «Открытые медиа».

Сумма исковых требований, указанных в карточке дела, составляет 639,75 млн руб. (€9,08 млн). Предварительное заседание назначено на 2 июня 2020 года.

По данным издания, речь идет о кредите в €9 млн, взятом партией, лидером которой является Марин Ле Пен, в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году. Тогда партия называлась «Национальный фронт», в 2018 году ее переименовали.

Кредитором партии Марин Ле Пен стала компания из Бутово
Политика

После потери лицензии и банкротства ПЧРБ права на кредит партии Марин Ле Пен перешли к фирме «Конти», зарегистрированной в Бутово. Ее владелец и гендиректор Сергей Евсеев не исключал, что передаст кредит третьей стороне. Впоследствии кредит перешел к «Авиазапчасти». «Авиазапчасть» принадлежит предпринимателю Валерию Захаренкову, бывшему вице-президенту банка «Столичный». Согласно базе СПАРК, в совет директоров компании входил Евгений Бармянцев.

«Авиазапчасть», как указано на сайте компании, — преемница советской «Авиазагранпоставки», созданной в 1960-х годах для обслуживания авиатехники из СССР за рубежом. Сейчас компания продолжает экспорт запчастей и проводит сервисное обслуживание техники, в том числе в Сирии. В 2017-м «Авиазапчасть» заключила со структурой Минобороны два контракта на общую сумму 4,8 млрд руб.

Как писало издание Le Parisien со ссылкой на Mediapart, вернуть кредит партия Ле Пен должна была до 23 сентября 2019 года. В 2017 году, когда права на кредит уже перешли новому владельцу, «Национальный фронт» требовал ускорить признание ПЧРБ несостоятельным должником, чтобы признать сделку о передаче прав на кредит незаконной, однако сделать это не удалось.

Источник Le Parisien в партии говорил, что кредит не вызывал у руководства политической организации большого беспокойства, хотя у «Национального объединения» не было резервов для выплаты средств в срок. Собеседник издания сообщил, что партии удалось договориться с новым владельцем прав на кредит о реструктуризации долга.

Бернар Моно, бывший экономист партии Ле Пен, в сентябре 2019 года говорил Le Parisien, что сомневается в возможности возврата кредита. «Рано или поздно кредитор выставит им свою претензию. И мне было бы интересно узнать, как они возместят деньги. Партия пять лет не создавала резервов. У нее нет активов в сфере недвижимости и нет финансовых гарантий», — отмечал он.

РБК направил запрос в АО «Авиазапчасть» и «Национальное объединение».

СМИ описали схему получения российского кредита партией Ле Пен
Политика

ПЧРБ в 2016 году лишился лицензии и был признан банкротом. В ЦБ заявили, что банк, занимавший 126-е место в стране по величине активов, неадекватно оценивал принятые риски при неудовлетворительном качестве активов. Отрицательный капитал ПЧРБ составил 26,5 млрд руб. В ходе инвентаризации имущества ПЧРБ была обнаружена недостача в 9,33 млрд руб. Позже АСВ обратилось в суд, чтобы признать сделки недействительными.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев
При участии: Артем Афонский
Теги: Ле Пен, долги
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