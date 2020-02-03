Российская компания потребовала от партии Ле Пен вернуть долг по кредиту

Партия Марин Ле Пен взяла кредит в российском банке в 2014 году. Через несколько лет он обанкротился и кредит начали перекупать частные компании. Последний владелец прав на долг обратился в суд с требованием вернуть деньги

Марин Ле Пен (Фото: AP)

Российская компания «Авиазапчасть» подала к французской партии «Национальное объединение» (L'Association Rassemblement National, бывший «Национальный фронт») иск о взыскании задолженности по кредиту, следует из карточки дела, внимание на которую обратили «Открытые медиа».

Сумма исковых требований, указанных в карточке дела, составляет 639,75 млн руб. (€9,08 млн). Предварительное заседание назначено на 2 июня 2020 года.

По данным издания, речь идет о кредите в €9 млн, взятом партией, лидером которой является Марин Ле Пен, в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году. Тогда партия называлась «Национальный фронт», в 2018 году ее переименовали.

После потери лицензии и банкротства ПЧРБ права на кредит партии Марин Ле Пен перешли к фирме «Конти», зарегистрированной в Бутово. Ее владелец и гендиректор Сергей Евсеев не исключал, что передаст кредит третьей стороне. Впоследствии кредит перешел к «Авиазапчасти». «Авиазапчасть» принадлежит предпринимателю Валерию Захаренкову, бывшему вице-президенту банка «Столичный». Согласно базе СПАРК, в совет директоров компании входил Евгений Бармянцев.