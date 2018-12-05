Рейтинг РБК: 50 самых быстрорастущих компаний России

1 Первая тяжеловесная компания Транспорт 28284 214

Ключевой акционер: Сергей Генералов Первая тяжеловесная компания (ПТК) — ключевой актив группы «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова. Рост бизнеса обеспечил выкуп у Объединенной вагонной компании в 2016 году железнодорожного оператора «Восток 1520». В результате сделки ПТК превратилась в крупнейшего в стране собственника вагонов нового поколения. Парк в управлении — около 40 тыс. единиц. По оценке INFOLine, ПТК занимает на рынке первое место по производительности подвижного состава и седьмое — по объему перевозок. Последний показатель компания за январь—сентябрь 2018-го нарастила на 40%, до 35,7 млн т.

2 «АСР-Углесбыт» Металлы и горная добыча 24184 268

Ключевой акционер: Евгений Ренге «АСР-Углесбыт» — крупный оптовый продавец угля с месторождений Кузбасса. Новокузнецкая компания работает напрямую с добывающими предприятиями и называет себя седьмым по объему выручки игроком в отрасли. Среди партнеров — структуры «Евраза», «Северстали» и других холдингов. Владелец и гендиректор «АСР-Углесбыта» Евгений Ренге ранее был топ-менеджером компаний «Талтэк» и «ТопПром». С первой у «АСР-Углесбыта» сохраняются партнерские отношения, со второй Ренге обменивается исками. Судебные разбирательства продолжаются, претензии сторон составляют десятки миллионов рублей.

3 Azur Air Транспорт 32525 221

Ключевой акционер: Анна Фукалова, Наталья Кочкар Azur Air была создана в 2014-м на основе «дочки» Utair «Катэкавиа» для развития чартерных перевозок. В 2015-м компания обрела новых владельцев, косвенные признаки указывали на их аффилированность с туроператором Anex Tour. Юридически бенефициары Azur Air — Анна Фукалова и Наталья Кочкар, ранее работавшая в Anex. В 2017-м компания стала восьмым по пассажирообороту игроком в России и лидером среди чартерных перевозчиков. В начале 2018-го Росавиация предъявила претензии к парку самолетов (более 20 машин) и организации работы Azur Air. Нарушения были устранены.

4 «Бристоль» Розничная торговля 67450 114

Ключевой акционер: Сергей Кациев «Бристоль» — второй после «Красного & Белого» ретейлер формата алкомаркет в рейтинге РБК. Компания была основана в 2012 году в Нижнем Новгороде и с тех пор выросла в сеть более чем из 2,7 тыс. магазинов в 36 регионах страны. Экспансию «Бристоля», по данным «Коммерсанта» и «Ведомостей», курировал основной идеолог и бенефициар проекта — совладелец группы «Меркурий» Сергей Кациев, чье состояние Forbes оценивает в $950 млн. В 2015 году сеть чуть было не стала частью другого актива «Меркурия» — ретейлера «Дикси», но полного поглощения так и не случилось.

5 «Ленэлектромонтаж» Строительство инфраструктуры 13283 158

Ключевой акционер: Михаил Мураткин «Ленэлектромонтаж» (ЛЭМ) — крупный строитель электросетевой инфраструктуры из Москвы. Самым заметным проектом компании как подрядчика ФСК ЕЭС в последние годы стало создание энергомоста из материковой части России в Крым. А рекордный контракт ЛЭМ заключил в 2018-м: за 9,5 млрд руб. он возведет 300 км линии электропередач в Иркутской области от Усть-Илимской ГЭС до Усть-Кута. Гендиректора компании Александра Мураткина следователи в 2016-м проверяли на предмет причастности к делу о мошенничестве с кредитными средствами Промсвязьбанка. Развития дело не получило.

6 «Колеса даром» Автомобили 11786 118

Ключевой акционер: Ренат и Рустем Бадретдиновы «Колеса даром» — торговая марка группы «Бринэкс», одного из крупнейших продавцов шин на российском рынке. За девять лет салоны «Колеса даром» появились более чем в 115 городах 38 регионов России и Казахстана. Также под брендом работает популярный интернет-магазин: за последние пять лет его посещаемость выросла в три раза, до 9,5 млн визитов в 2017-м. У «Колес даром» обширная сеть складских площадей — более 72 тыс. кв. м. По данным «Бизнес Online», основали «Бринэкс» в конце 1990-х братья Рафаил и Наил Бадретдиновы, отцы нынешних владельцев бизнеса.

7 «Восток-Запад» Дистрибуция 21333 123

Ключевой акционер: Михаил Гусаков Основанная в 1996 году компания «Восток-Запад» называет себя крупнейшим в Восточной Европе поставщиком продуктов для ресторанов, отелей и предприятий общественного питания. Среди тысяч ее клиентов — рестораны «Пушкинъ» и «Турандот», сети IlPatio и «Шоколадница», гостиницы Marriott и HolidayInn, ретейлеры «Ашан» и «Перекресток», а также комбинаты питания Кремля, Госдумы, ФСО, ВТБ, МГУ,других ведомств и организаций. Ежедневно в логистической цепи компании участвуют порядка 400 грузовиков, только в столичном регионе площадь ее складов — более 50 тыс. кв. м.

8 «Красное & Белое» Розничная торговля 210000 65

Ключевой акционер: Сергей Студенников Бессменный участник всех пяти «быстрорастущих» рейтингов РБК, сеть алкомаркетов «Красное & Белое» и не думает сбавлять темпы экспансии. По состоянию на начало ноября более чем в 50 регионах страны работают около 7 тыс. магазинов, и каждый месяц, по оценке INFOLine, открываются более 150 новых точек. По скорости расширения сети «Красное & Белое» в первом полугодии обогнала даже «Магнит», пропустив вперед лишь X5 Retail Group. Основатель ретейлера,челябинский предприниматель Сергей Студенников в октябре вошел в рейтинг долларовых миллиардеров по версии Bloomberg.

9 «ВкусВилл» Розничная торговля 32054 93

Ключевой акционер: Андрей Кривенко Еще один чемпион роста российского бизнеса, «ВкусВилл» в рейтинге в третий раз подряд. Сегодня это сеть более чем из 600 магазинов «ВкусВилл» и «Избенка» в десяти регионах и один из самых узнаваемых брендов в сегменте «продуктов для здорового питания». Ретейлер выстроил уникальную для рынка прямую цепочку взаимодействия с поставщиками (их у «ВкусВилла» 450) и с нуля сформировал ассортимент почти из 2 тыс. позиций. Основатель сети Андрей Кривенко в рамках фонда TealTechCapital тем временем ищет новые объекты инвестиций — например сити-фермы «Местные корни».

10 Первая экспедиционная компания (ПЭК) Транспорт 13876 145

Ключевой акционер: Ирина Фирсова Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний страны, ПЭК перевозит сборные грузы по земле и воздуху и помимо России работает на рынках Казахстана и Китая. Филиальная сеть охватывает более 130 городов, база клиентов — более 3 млн юридических и физических лиц. Только в 2017-м автопарк ПЭК пополнился 100 большегрузами и 300 средне- и малотоннажными машинами. Основатель компании Евгений Фирсов трагически погиб в 2016 году: он разбился во время гоночных тестов раллийного автомобиля.

11 «Ярче!» Розничная торговля 31799 82

Ключевой акционер: Денис Штенгелов «Ярче!» — сеть супермаркетов от акционеров «КДВ Групп», крупнейшего в России производителя снеков и кондитерских изделий. Всего за три года работы компания открыла более 500 магазинов в регионах Сибири и Москве. Бенефициар «КДВ Групп» Денис Штенгелов в интервью РБК в 2017-м называл сеть стартапом и обещал не сбавлять темп роста бизнеса «на 20–30%» в год: ресурсы у «Ярче!» «для этого есть». Сам Штенгелов в марте 2018-го оказался в центре скандала после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшем жизни 60 человек: собственником объекта оказалась структура «КДВ Групп».

12 «Авеста Фармацевтика» Медицина и фармацевтика 15868 89

Ключевой акционер: Миндиа Инасаридзе «Авеста Фармацевтика» — один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны. По оценке RNC Pharma, за 2017 год компания втрое нарастила долю на рынке, до 1,2%, и вошла в топ-15 поставщиков (а по итогам первой половины 2018-го добралась и до топ-10 с долей 1,8%). До 2015-го у «Авеста Фармацевтики» был также розничный дивизион — сеть из 40 точек под брендом «Желаем здоровья». От ее развития компания добровольно отказалась, сосредоточившись на дистрибуции, а аптеки поделили A.v.e и «36,6».

13 «Неофарм» Медицина и фармацевтика 20292 79

Ключевой акционер: Евгений Нифантьев Аптечная сеть более чем из 500 точек под брендами «Неофарм» и «Столички» работает в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По данным журнала Vademecum, в 2017-м компания стала шестым в фармацевтическом ретейле игроком по объему выручки и доле рынка (2,16%), за год поднявшись на одну позицию в списке. В первой половине 2018-го последний показатель подрос до 2,71%. Также «Неофарм» выделяет рекордная для топ-10 аптечных сетей средняя выручка на точку — 5,65 млн руб. в месяц. Основатель компании Евгений Нифантьев — выпускник МММ им.Сеченова по профильной специальности «провизор».

14 «Славянск Эко» Нефть и газ 71042 59

Ключевой акционер: Валерий Паранянц Кубанская «Славянск Эко» — это группа из нефтеперерабатывающего завода и предприятий, обслуживающих основной актив. Стремительный рост оборотов НПЗ, запущенного в 2006-м, связан с удачной географией — неподалеку работают крупные перевалочные базы «Транснефти». Там нефть погружают в цистерны и по железной дороге отправляют на «Славянск Эко». Мощность установок первичной переработки предприятия — 1,5 млн т в год. Директор по производству НПЗ — депутат кубанского заксобрания Роберт Паранянц. Основной акционер Валерий Паранянц— брат парламентария (по данным «РБК Краснодарский край»).

15 ТЦ «Восток» Транспорт 11588 88

Ключевой акционер: Марианна Орлова, Иван Александров, Роман Герцев, Валентина Иголинская, Владимир Малаховский Технический центр «Восток», хотя и был основан лишь в 2010 году, называет себя «лидером на рынке Северо-Западного региона по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей и спецтехники». Компания изначально работала как официальный дилер грузовой продукции Mercedes-Benz, а позднее расширила этот статус и на такие марки, как КамАЗ и Mitsubishi FUSO. Также среди контрагентов — производитель шин Michelin. Как сервисный партнер «Восток» работает с Schmitz Cargobull, Koegel, Krone и другими компаниями.

16 «Государственные спортивные лотереи» Организация лотерей 34649 64

Ключевой акционер: Армен Саркисян «Государственные спортивные лотереи» (ГСЛ) — крупнейший в стране оператор государственных лотерей. С начала 2010-х компания консолидировала под своим брендом активы, ответственные за организацию «Гослото», «Русского лото» (их проводит Минспорт) и «Спортлото» (Минфин). Поскольку с 2014 года частные лотереи в России запрещены, ГСЛ фактически стала монополистом рынка. Бенефициаром бизнеса СМИ чаще всего называли предпринимателя Армена Саркисяна, хотя юридически основной владелец компании — Ваган Геворкян.

17 «Северный Кузбасс» Металлы и горная добыча 7406 99

Ключевой акционер: Дмитрий Алексеев Угольная компания «Северный Кузбасс» ведет добычу на нескольких крупных месторождениях в районе города Березовский и в Кемеровском районе региона. Балансовые запасы предприятия превышают 200 млн т сырья. Также в его состав входят автобаза, обогатительная фабрика и погрузочно-транспортное управление. В 2015 году «Северный Кузбасс» у международной ArcelorMittal, основанной индийским магнатом Лакшми Миталлом, за 1,5 млрд руб. выкупила Национальная топливная компания (НТК). В настоящий момент акционеры НТК заявляют о попытке рейдерского захвата угледобывающего гиганта.

18 «М Фэшн» Дистрибуция 40493 59

Ключевой акционер: Акционеры ТД ЦУМ Зарегистрированная в элитном подмосковном поселке Барвиха «М Фэшн», вероятно, связана с бизнесом группы Mercury, акционера Центрального универсального магазина (ЦУМа). Основной вид деятельности компании — розничная торговля одеждой, а ее гендиректор Юрий Катлицкий — в прошлом председатель совета директоров ЦУМа. Mercury — один из крупнейших в России дистрибьюторов люксовых товаров от таких брендов, как Dolce&Gabbana, Rolex и др. Среди активов группы также петербургский аналог ЦУМа — Дом ленинградской торговли (ДЛТ), поселок «Барвиха Luxury Village» и бутики в центре Москвы.

19 «Монтажтехстрой» Нефть и газ 9722 70

Ключевой акционер: Владимир Кириченко, Александр Макаренко, Сергей Шматко Краснодарский «Монтажтехстрой» — крупный строитель объектов ТЭКа, трубопроводов, химических производств и других инфраструктурных проектов. В пуле заказчиков — структуры «Транснефти» и «Роснефти», Афипский НПЗ, сеть АЗС «Транснефтепродукт». По данным СПАРК, сумма заключенных контрактов компании резко выросла в 2015-м — до 10,2 млрд руб. с 1,6 млрд руб. в 2014-м, а в прошлом году составила 6,9 млрд руб. В 2018-м у «Монтажтехстроя» появился новый влиятельный акционер: владельцем 25% долей стал бывший министр энергетики России Сергей Шматко.

20 «Апрель» Медицина и фармацевтика 19600 63

Ключевой акционер: Вадим Анисимов Сеть «Апрель», объединяющая аптеки под брендами «Апрель» и «Аптечный склад» — один из самых пассионарных игроков на рынке фармацевтической розницы: в последние годы компания краснодарского предпринимателя Вадима Анисимова поглотила целый ряд региональных конкурентов и за счет этого нарастила долю. Если на конец 2016-го сеть «Апрель», по подсчетам журнала Vademecum, занимала 1,91% рынка, то уже спустя год нарастила показатель до 2,58%. В рейтинге крупнейших аптечных сетей это позволило подняться с 15-го на седьмое место. Число точек за тот же период у компании выросло с 517 до 870.

21 X5 Retail Group Розничная торговля 1295008 27

Ключевой акционер: Михаил Фридман,

Герман Хан, Алексей Кузьмичев Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group объединяет бизнес торговых сетей под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В середине 2010-х компания на несколько лет уступила титул лидера отрасли по объему выручки «Магниту», но в конце 2016-го вернула пальму первенства себе и с тех пор остается на рынке номером один. В совокупности X5 Retail Group управляет более чем 13 тыс. магазинов. В 2018-м сеть должна прирасти 2,5 тыс. новых точек. В следующем году компания планирует сбавить темпы экспансии и открыть 2 тыс. магазинов.

22 Малая нефтяная компания Татарстана (МНКТ) Нефть и газ 7392 88

Ключевой акционер: Радик, Айрат и Тимур Шаймиевы Основанная в 2009 году Малая нефтяная компания Татарстана (МНКТ) разрабатывает Актанышское месторождение. Это актив семьи первого президента республики Минтимера Шаймиева: со­владельцами МНКТ являются сыновья политика Айрат и Радик, а также его внук Тимур. Последний с 2013-го также работал гендиректором компании. Forbes оценивает совокупное состояние семьи Шаймиевых почти в $2,5 млрд — у них шестая строчка в рейтинге богатейших кланов России.

23 «Курильский универсальный комплекс» Сельское хозяйство и продукты питания 5622 76

Ключевой акционер: Александр Кан «Курильский универсальный комплекс» (КУК) — зарегистрированная в Южно-Сахалинске компания, которая занимается морским рыболовством. В СМИ название предприятия чаще всего упоминалось в связи с проектом финансового оздоровления рыбокомбината «Островной» на курильском острове Шикотан. После того как в 2016 году во время прямой линии сотрудники «Островного» пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыносимые условия труда, систематические задержки зарплаты и другие проблемы, правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, а Росрыболовство и власти Сахалинской области начали активные поиски нового инвестора для рыбокомбината. Им и стал КУК — при поддержке государства компания должна вывести «Островной» на безубыточный режим работы. Комбинат уже стал резидентом ТОР «Курилы» и наладил поставки консервов и замороженной рыбы по всей России. Как следует из справки на сайте Fishnews, владелец КУК Александр Кан, 29-летний уроженец Владивостока, начинал карьеру как помощник капитана на судне СРТМ-К «Урюм», а также работал менеджером по экспорту Приморской рыболовной компании.

24 Royal Flight Транспорт 15394 61

Ключевой акционер: акционеры ЗАО «Корпорация «Соболь» Бренд Royal Flight на рынке пассажирских авиаперевозок появился в 2014-м в результате переименования «Абакан-Авиа». С тех пор перевозчик бурно рос, его флот пополнили более десяти Boeing. В 2017-м Royal Flight стала 14-й по количеству пассажиров компанией страны (1,5 млн человек, по данным Росавиации). Перевозчик имеет статус лучшего партнера туроператора Coral Travel. Как следует из сообщения на сайте Otium Hotels, авиакомпания и туроператор входят в группу OTI, основанную турецкими предпринимателями, хотя данные СПАРК указывают на российских бенефициаров — физлиц Royal Flight.

25 «Форум-Авто» Автомобили 12382 66

Ключевой акционер: Сергей и Андрей Союзновы «Форум-Авто» — крупный дистрибьютор запчастей для легковых и грузовых автомобилей. Специализация компании — оптовая торговля компонентами для машин европейского производства. Всего «Форум-Авто» поставляет детали более чем от 220 производителей из России, стран Европы, Японии и Южной Кореи. В ассортименте — свыше 320 тыс. наименований запчастей. Дистрибьютор работает в 58 регионах страны и охватывает рынки Сибири, Урала, Поволжья и Центральной России с совокупным населением свыше полумиллиона человек. В пул партнеров «Форум-Авто» входят более 5 тыс. компаний.

26 «Фаберлик» Потребительские товары 26561 50

Ключевой акционер: Алексей Нечаев «Фаберлик» — крупный российский производитель средств парфюмерии и косметики. Компания была основана Алексеем Нечаевым и его партнерами еще в конце 1990-х и развивалась по модели сетевого маркетинга. Бурный рост оборотов «Фаберлика» в последние годы совпал с развитием нового направления бизнеса. Компания занялась производством одежды по модели fast fashion, в том числе выпустила совместные коллекции с известными дизайнерами Аленой Ахмадуллиной и Валентином Юдашкиным. В 2017-м «Фаберлик» открыла первую собственную швейную фабрику в России — в Ивановской области.

27 Mining Solutions Металлы и горная добыча 19502 53

Ключевой акционер: Равиль Даутов Mining Solutions — крупный поставщик оборудования для работы на горнодобывающих предприятиях. Компания продает самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, буровые установки, геологоразведочную технику и другую продукцию. В ее ассортименте бренды Komatsu, Atlas Copco, Manitou. Примечательно, что «дочка» Mining Solutions, ведущая подрядные работы непосредственно на месторождениях — «Современные горные технологии» — в последние три года росла темпами еще более быстрыми, чем материнская структура: ее выручка подскочила с 2,7 млрд руб. в 2014-м до 12,9 млрд руб. в 2017-м.

28 «Гранд Капитал» Медицина и фармацевтика 27555 49

Ключевой акционер: Денис Ременяко Фармацевтический дистрибьютор «Гранд Капитал» бурно растет после поглощения экс-инфраструктуры Alliance Healthcare в 2016-м и подключения к системе госзаказа, писал журнал Vademecum. По итогам 2017-го компания нарастила долю на рынке почти вдвое, с 1,5 до 2,7%, и заняла седьмое место в рейтинге крупнейших игроков сегмента, по оценке RNC Pharma. У дистрибьютора десять филиалов по всей стране, сеть поставок охватывает порядка 7,5 тыс. аптек более чем в 80 регионах. В 2017-м, по данным Vademecum, «Гранд Капитал» купил брянскую аптечную сеть «Мэтр», в которую входят более 100 точек.

29 «Модуль» Транспорт 6955 70

Ключевой акционер: Александр Альтшуллер «Модуль» — еще один представитель сегмента грузоперевозок. Транспортно-экспедиторская компания была создана в 1992 году и с тех пор выросла из малого бизнеса в предприятие, управляющее пятью терминалами, 15 представительствами в регионах, собственным автопарком и железнодорожным подвижным составом. Основатель «Модуля» Александр Альтшуллер также известен как совладелец страховой компании «Гайде», причем финансовые показатели «Гайде» растут с 2013-го, когда ее основным акционером стал «Модуль», писал «Деловой Петербург». Альтшуллера издание в феврале 2018-го признало рублевым миллиардером.

30 «Ростехразвитие» Нефть и газ 16215 55

Ключевой акционер: Кирилл Сидоров, Александра Соболевская «Ростехразвитие» называет себя одним из лидеров «на рынке нефтепродуктов Северо-Западного федерального округа». Компания поставляет бензины, мазуты, дизельное и авиационное топливо корпоративным клиентам, преимущественно из Петербурга и Ленинградской области (но возможна поставка в любой регион). Среди ее партнеров — структуры «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «РуссНефти» и крупные независимые НПЗ. Нефтепродукты «Ростехразвитие» доставляет автомобильным и железнодорожным транспортом с нефтебаз Ленинградской области, Карелии, Москвы, Воронежа и Калининграда.

31 «Вита» Медицина и фармацевтика 19829 42

Ключевой акционер: Евгений Яньков,

Татьяна Карпачева Самарская аптечная сеть «Вита» была основана в 1990-х, а в последние годы с приходом новых акционеров начала региональную экспансию и превратилась в заметного федерального игрока. В 2017-м компания вышла в Санкт-Петербург и Ростовскую область. В рейтинге крупнейших игроков фармацевтического ретейла, по версии Vademecum, в 2017-м «Вита» заняла восьмое место с долей рынка 1,78%, а в первом полугодии 2018-го нарастила показатель до 2,4% и поднялась на седьмую строчку. Количество точек сети (большинство работают под брендом «Вита Экспресс») при этом выросло с 940 до 1262.

32 Must Информационные технологии 7233 59

Ключевой акционер: Екатерина Куницкая Must — крупный дистрибьютор серверного оборудования, комплектующих и систем хранения данных для корпоративных клиентов. Компания поставляет продукцию самых известных производителей сегмента — Intel, AMD, Supermicro, SanDisk, Qlogic и др. Хотя данные СПАРК указывают на российских бенефициаров Must, дистрибьютор, как следует из справки для конференции ЦОД-2017, представляет на местном рынке интересы международной ИТ-группы Asbis. Asbis со штаб-квартирой на Кипре сегодня работает в 24 странах, выручка корпорации в 2017-м год к году выросла на 30%, почти до $1,5 млрд.

33 «Эркафарм» Медицина и фармацевтика 42000 40

Ключевой акционер: акционеры группы «Империя-фарма» Гигант аптечного рынка «Эркафарм» (№3 в рейтинге крупнейших фармацевтических ретейлеров, по версии Vademecum, по итогам 2017-го, количество точек продаж — 1,2 тыс., доля рынка — 3,56%) вырос в 2010-х на фундаменте в прошлом крупного фармдистрибьютора из Санкт-Петербурга «Империя-фарма». Бенефициаром дистрибьютора источники издания «Деловой Петербург» не раз называли сына спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергея, но официально компания эту информацию не подтверждала, а юридически владельцем бизнеса называлась люксембургская Haden SA. Строительство розничного подразделения началось с покупки у грузинского предпринимателя Бидзины Иванишвили сети «Доктор Столетов» и еще нескольких брендов, позднее были поглощены аптеки-дискаунтеры «Озерки». В 2017-м «Эркафарм» выкупил у группы РОСТА Давида Паникашвили объединенную сеть «Радуга — Первая помощь — Ладушка», в 2018-м — сеть «Самсон-фарма» у предпринимателя Самсона Согояна (по данным Vademecum). На середину 2018‑го компания нарастила долю рынка до 5,06% — больше только у аптек «Ригла» (5,47%).

34 «Арктиксервис» Сельское хозяйство и продукты питания 6248 61

Ключевой акционер: Дмитрий Озерский,

Геннадий и Мария Миргородские Присутствие в рейтинге мурманского «Арктиксервиса» — еще одно доказательство бурного роста рыболовной индустрии. Согласно данным Союза рыбо­промышленников Севера, флот компании состоит из четырех судов. В июле 2018-го портал Vl.ru сообщил, что в Турции по заказу «Арктиксервиса» строится новый краболов: эксперты отметили, что это «не единственный случай, когда российские компании, накопив денег за счет государственных льгот, вкладываются в обновление флота на иностранных верфях». «Коммерсантъ» ранее оценивал стоимость одного краболова в €24–26 млн.

35 «Лента» Розничная торговля 365178 23

Ключевой акционер: TPG Capital Еще один гигант ретейла в рейтинге, «Лента» сегодня — это сеть из 223 гипермаркетов в 84 городах по всей России и 113 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Темпы роста выручки компании продолжают падать: за девять месяцев 2018-го показатель к аналогичному периоду 2017-го вырос на 16%. После этого «Лента» объявила о программе выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму до 11,6 млрд руб., или 10% всех ГДР (программа продлится год). При этом в 2019-м сеть ожидает дальнейшего замедления процесса открытия новых магазинов.

36 «ВсеИнструменты.ру» Интернет-торговля 13377 48

Владельцы: Виктор Кузнецов, Александр Гольцов, Фонд Zoom Capital Интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» основали в 2006 году выпускники МФТИ Александр Гольцов, Николай Гудовских и Виктор Кузнецов. В 2011–2012 годах в проект инвестировал $30 млн фонд Zoom Capital Вадима Курина и Грегори Беренштейна. С 2013-го компания развивает розницу (193 точки продаж на конец 2017-го более чем в 100 городах — третий результат среди ретейлеров по продаже электроинструментов; INFOLine). В 2015-м Forbes оценил компанию в $126 млн. По оценке INFOLine, в 2017-м доля онлайн-продаж в выручке «ВсеИнструменты.ру» составила 70%.

37 «Детский мир» Розничная торговля 101352 31

Ключевой акционер: Владимир Евтушенков Лидер российского рынка товаров для детей «Детский мир» по состоянию на середину 2018 года управлял почти 600 магазинами в России и Казахстане. Основной владелец сети, АФК «Система», в этом году вынужден был заложить свой пакет по кредиту перед Газпромбанком и РФПИ: средства холдингу Владимира Евтушенкова экстренно понадобились в рамках исполнения обязательств по мировому соглашению с «Роснефтью». И хотя Евтушенков в интервью РБК говорил, что «жаба душит его [«Детский мир»] продавать», источники «Коммерсанта» в сентябре сообщили об интересе к активу структур Сулеймана Керимова.

38 «Горняк-1» Металлы и горная добыча 5965 57

Ключевой акционер: Ацамаз Тадтаев «Горняк-1» — угледобывающая компания из Невельска, основной актив группы «Горняк» предпринимателя Аслана Тадтаева. Предприятие было основано еще в 2001-м и специализируется на добыче бурого угля открытым способом на юге и в центральной части Сахалина. В 2017-м власти региона сообщали, что «Горняк-1» за последние три года инвестировал около 1 млрд руб. в реконструкцию порта Невельска. В 2018-м компания столкнулась с протестами местных жителей: по мнению активистов, угледобыча вредит экологии района. Прокуратура потребовала устранить нарушения природоохранного законодательства.

39 «Интерэнерго» Строительство инфраструктуры 7591 53

Ключевой акционер: Александр Эм «Интерэнерго» — еще один крупный строитель инфраструктурных проектов в рейтинге. Компания специализируется на атомной энергетике (трубопроводы, котлы, арматура и другое оборудование для АЭС), тепловой энергетике (комплексные поставки оборудования, строительство объектов под ключ) и нефтегазовом секторе (компрессорные станции и блоки подготовки газа). Среди заказчиков продукции «Интерэнерго» — «Росатом», «Интер РАО», «РусГидро», структуры «Газпрома» и другие предприятия. По данным СПАРК, рекордная сумма заключенных контрактов компании пришлась на 2015 год — около 5,5 млрд руб.

40 «Агротек» Сельское хозяйство и продукты питания 4851 59

Ключевой акционер: Геннадий и Николай Грушко Краснодарская группа «Агротек» называет себя «крупнейшим [в стране] дистрибьютором средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур и микроудобрений». Компания с 24-летней историей (в 1994-м основатель «Агротека» Геннадий Грушко переехал на Кубань из Латвии) поставляет на российский рынок продукцию таких глобальных гигантов, как DuPont, BASF, Pioneer DuPont, и управляет более чем 13 тыс. кв. м складского пространства в 12 регионах, собственной научной лабораторией и автопарком более чем из 100 грузовых автомобилей для оперативной доставки заказов клиентам.

41 «Фармперспектива» Медицина и фармацевтика 48937 34

Ключевой акционер: Дмитрий Подгорнов,

Валерий Безрученко, Олег Тепляков «Фармперспектива» — крупнейшее по объему выручки юрлицо, подконтрольное наследникам и партнерам основателя самарской сети аптек «Имплозия» Гранта Безрученко: бизнесмен, известный сложным характером, скончался в 2015 году. Стратегия «Имплозии», впрочем, не изменилась: компания все так же поглощает конкурентов и расшатывает устои отрасли («Приличные компании «Имплозию» не грузят», — цитировал Vademecum главу крупного фармдистрибьютора). По итогам первого полугодия 2018-го сеть — четвертый по доле (3,64%) игрок на рынке с 2,7 тыс. точек продаж.

42 «Таймер» («Аптека от склада») Медицина и фармацевтика 15800 43

Ключевой акционер: Андрей Годовалов,

Николай Шаврин Сеть «Таймер» по состоянию на середину 2018-го объединяет 700 аптек под брендом «Аптека от склада» в 22 регионах. У компании 11-я позиция в рейтинге крупнейших игроков фармацевтической розницы по версии Vademecum. По данным «Коммерсанта», основатели «Таймера» Андрей Годовалов и Николай Шаврин начинали в 1990-х с оптовой продажи медикаментов, а в ретейл пришли в 2000-х, начав развитие с родной Перми. Аптеки работают по формату дискаунтера — экономят на размерах торговых площадей и выкладке товара.

43 Ultralam Лес и деревообработка 6210 53

Ключевой акционер: Александр Ебралидзе Ultralam — бренд компании «Современные технологии обработки древесины» (СТОД) петербургского предпринимателя Александра Ебралидзе. Производственные активы СТОД — два деревообрабатывающих завода в Тверской области (первый открылся в 2009 году, второй — в 2017-м, на последний ВЭБ выделил заем 20,7 млрд руб., писал «Деловой Петербург»). В планах — строительство площадки в Свердловской области совместно с немецкой Dieffenbacher, объем инвестиций оценивается в 16 млрд руб. Ебралидзе в 2018-м также начнет возведение мусороперерабатывающего завода за 4,5 млрд руб.

44 «Гулливер» Розничная торговля 20300 40

Ключевой акционер: Игорь Любченков Торговая сеть «Гулливер» ульяновского предпринимателя Игоря Любченкова выросла из бизнеса по оптовой продаже кондитерских изделий. Первый супермаркет под брендом заработал в 2002-м. С тех пор компания открыла еще 113 магазинов и уже вышла за пределы родного региона — в соседние Самарскую и Саратовскую области. В 2017-м «Гулливер» с ретейлерами из Томска и Архангельска — «Ламой» и «Петровским» — вошел в холдинг УК «Альянс», оформленный как кооператив. Задача — противостоять натиску федеральных сетей: экономить на совместных закупках, логистике и других направлениях.

45 «Авиазапчасть» Транспорт 7974 48

Ключевой акционер: Валерий Захаренков «Авиазапчасть» — наследник советской «Авиазагранпоставки». Предприятие было создано в 1960-х для обслуживания авиатехники из СССР за рубежом. «Авиазапчасть» сохранила эти функции — экспортирует запчасти и другое оборудование для самолетов и вертолетов, а также следит за состоянием воздушных судов, в основном в странах Азии и Африки (в том числе в Сирии). В 2017-м компания заключила со структурой Минобороны два контракта на общую сумму 4,8 млрд руб. В 2016-м к «Авиазапчасти» перешли права на кредит французской партии «Национальный фронт», писали «Открытые медиа».

46 Национальная фруктовая компания Дистрибуция 6239 53

Ключевой акционер: Альберт Гусев,

Юрий Маркин, Сергей Медведев Нижегородская Национальная фруктовая компания (НФК) была создана в 2012 году акционерами дистрибьютора «Сладкая жизнь». Как и основной бизнес ее владельцев, НФК занимается поставками продуктов в торговые сети. Однако ее специализация ýже — компания работает в первую очередь с фруктами и овощами, а ее основной клиент — ретейлер SPAR (всего клиентов более 300, среди них также магазины сетей X5 Retail Group, «Магнит», «Лента» и др.). Объем продаж НФК — более 7 тыс. т продукции в месяц, география охватывает восемь регионов (в том числе Москву и Подмосковье). В Нижнем Новгороде у компании есть распределительный центр на 6 тыс. кв. м и автопарк из 62 грузовиков. Помимо поставок фруктов и овощей НФК развивает производство салатов и цветочное направление.

47 «Томсккабель» Электротехника 4413 63

Ключевой акционер: Сергей Чуловский Томский кабельный завод («Томск­кабель») — крупный производитель кабельно-проводниковой продукции (силовые кабели, провода для ЛЭП и другая продукция, в совокупности более 2 тыс. наименований). Предприятие было основано в 2000-м и с тех пор запустило около 100 технологических линий с оборудованием от ведущих зарубежных производителей, способных перерабатывать до 1,5 тыс. т меди и 700 т алюминия в месяц. В 2017-м «Томсккабель» выпустил 120 тыс. км продукции. Также в прошлом году предприятие запустило новый цех площадью 10 тыс. кв. м (общая площадь производственных помещений достигла 30 тыс. кв. м) и объявило о планах вдвое нарастить объем производства. География поставок охватывает 46 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Клиенты — предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной и железнодорожной промышленности. Среди партнеров завода — структуры «Газпрома» (в 2016-м председатель правления концерна Алексей Миллер посещал стенд «Томсккабеля» на Международном газовом форуме), «Сибура», «Россетей», АЛРОСА и другие компании.

48 Familia Розничная торговля 17795 39

Ключевой акционер: Baring Vostok Сеть магазинов формата офпрайс Familia не сбавляет темпов экспансии: по состоянию на начало ноября количество точек продаж приближается к 250 (более 40 открыты в 2018-м), а регионов присутствия — к 50. Развитие проекта сопровождает диверсификация ассортимента, отмечал портал Retail & Loyalty. Только с начала года на полках магазинов появилось 2 тыс. новых брендов от 400 поставщиков, а их общее число достигло 6 тыс. Гендиректор Familia Константин Надеждин в июле заявлял, что компания рассчитывает «сохранить темпы развития» как минимум до конца 2018-го.

49 «АйБаРус» Дистрибуция 7574 48

Ключевой акционер: Елена Мяттик Крупный поставщик фруктов и овощей «АйБаРус» вместе с еще пятью гигантами рынка (из шести компаний четыре — из Санкт-Петербурга) контролирует 20–25% импорта в Россию, оценивал в интервью изданию «Фонтанка» гендиректор компании Максим Донцов. Хотя юридически владельцем бизнеса указана Елена Мяттик, его бенефициаром считается петербургский предприниматель, уроженец Азербайджана Эльчин Ахмедов. В настоящее время он заочно объявлен в розыск по подозрению в разбое. Сам бизнесмен обвинения в свой адрес отрицает — уголовное дело он считает происками конкурентов.

50 «Канонфарма­продакшн» Медицина и фармацевтика 5678 50