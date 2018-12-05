Рейтинг РБК: 50 самых быстрорастущих компаний России

Печатная версия опубликована в журнале РБК № 12 за 2018 год
Рейтинг лидеров роста в 2018 году получился рекордным по ряду показателей — от совокупной выручки участников и среднегодовых темпов роста бизнеса до драматического обновления состава участников (из прошлогоднего списка остались лишь семь компаний) и максимального территориального охвата. Многие рекорды — следствие попадания в список такого гиганта, как X5 Retail Group. Cеть «Красное & Белое» остается единственной компанией, которая была в списке быстрорастущих пять раз подряд, увеличив за это время выручку более чем в семь раз.
Методика составления списка за последний год не изменилась, временной период изменился совсем чуть-чуть (2013 год исчез, а 2017-й добавился).
Над рейтингом работали: Иван Осипов, Алексей Митраков, Валерий Игуменов
Журнал РБК отобрал главные факты о ежегодном списке чемпионов роста
|№
|Компания
|Отрасль
|Выручка в 2017 г., млн руб.
|Среднегодовой прирост выручки в 2015–2017 гг., %
|1
|Первая тяжеловесная компания
|Транспорт
|28284
|214
|
Ключевой акционер: Сергей Генералов
Первая тяжеловесная компания (ПТК) — ключевой актив группы «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова. Рост бизнеса обеспечил выкуп у Объединенной вагонной компании в 2016 году железнодорожного оператора «Восток 1520». В результате сделки ПТК превратилась в крупнейшего в стране собственника вагонов нового поколения. Парк в управлении — около 40 тыс. единиц. По оценке INFOLine, ПТК занимает на рынке первое место по производительности подвижного состава и седьмое — по объему перевозок. Последний показатель компания за январь—сентябрь 2018-го нарастила на 40%, до 35,7 млн т.
|2
|«АСР-Углесбыт»
|Металлы и горная добыча
|24184
|268
|
Ключевой акционер: Евгений Ренге
«АСР-Углесбыт» — крупный оптовый продавец угля с месторождений Кузбасса. Новокузнецкая компания работает напрямую с добывающими предприятиями и называет себя седьмым по объему выручки игроком в отрасли. Среди партнеров — структуры «Евраза», «Северстали» и других холдингов. Владелец и гендиректор «АСР-Углесбыта» Евгений Ренге ранее был топ-менеджером компаний «Талтэк» и «ТопПром». С первой у «АСР-Углесбыта» сохраняются партнерские отношения, со второй Ренге обменивается исками. Судебные разбирательства продолжаются, претензии сторон составляют десятки миллионов рублей.
|3
|Azur Air
|Транспорт
|32525
|221
|
Ключевой акционер: Анна Фукалова, Наталья Кочкар
Azur Air была создана в 2014-м на основе «дочки» Utair «Катэкавиа» для развития чартерных перевозок. В 2015-м компания обрела новых владельцев, косвенные признаки указывали на их аффилированность с туроператором Anex Tour. Юридически бенефициары Azur Air — Анна Фукалова и Наталья Кочкар, ранее работавшая в Anex. В 2017-м компания стала восьмым по пассажирообороту игроком в России и лидером среди чартерных перевозчиков. В начале 2018-го Росавиация предъявила претензии к парку самолетов (более 20 машин) и организации работы Azur Air. Нарушения были устранены.
|4
|«Бристоль»
|Розничная торговля
|67450
|114
|
Ключевой акционер: Сергей Кациев
«Бристоль» — второй после «Красного & Белого» ретейлер формата алкомаркет в рейтинге РБК. Компания была основана в 2012 году в Нижнем Новгороде и с тех пор выросла в сеть более чем из 2,7 тыс. магазинов в 36 регионах страны. Экспансию «Бристоля», по данным «Коммерсанта» и «Ведомостей», курировал основной идеолог и бенефициар проекта — совладелец группы «Меркурий» Сергей Кациев, чье состояние Forbes оценивает в $950 млн. В 2015 году сеть чуть было не стала частью другого актива «Меркурия» — ретейлера «Дикси», но полного поглощения так и не случилось.
|5
|«Ленэлектромонтаж»
|Строительство инфраструктуры
|13283
|158
|
Ключевой акционер: Михаил Мураткин
«Ленэлектромонтаж» (ЛЭМ) — крупный строитель электросетевой инфраструктуры из Москвы. Самым заметным проектом компании как подрядчика ФСК ЕЭС в последние годы стало создание энергомоста из материковой части России в Крым. А рекордный контракт ЛЭМ заключил в 2018-м: за 9,5 млрд руб. он возведет 300 км линии электропередач в Иркутской области от Усть-Илимской ГЭС до Усть-Кута. Гендиректора компании Александра Мураткина следователи в 2016-м проверяли на предмет причастности к делу о мошенничестве с кредитными средствами Промсвязьбанка. Развития дело не получило.
|6
|«Колеса даром»
|Автомобили
|11786
|118
|
Ключевой акционер: Ренат и Рустем Бадретдиновы
«Колеса даром» — торговая марка группы «Бринэкс», одного из крупнейших продавцов шин на российском рынке. За девять лет салоны «Колеса даром» появились более чем в 115 городах 38 регионов России и Казахстана. Также под брендом работает популярный интернет-магазин: за последние пять лет его посещаемость выросла в три раза, до 9,5 млн визитов в 2017-м. У «Колес даром» обширная сеть складских площадей — более 72 тыс. кв. м. По данным «Бизнес Online», основали «Бринэкс» в конце 1990-х братья Рафаил и Наил Бадретдиновы, отцы нынешних владельцев бизнеса.
|7
|«Восток-Запад»
|Дистрибуция
|21333
|123
|
Ключевой акционер: Михаил Гусаков
Основанная в 1996 году компания «Восток-Запад» называет себя крупнейшим в Восточной Европе поставщиком продуктов для ресторанов, отелей и предприятий общественного питания. Среди тысяч ее клиентов — рестораны «Пушкинъ» и «Турандот», сети IlPatio и «Шоколадница», гостиницы Marriott и HolidayInn, ретейлеры «Ашан» и «Перекресток», а также комбинаты питания Кремля, Госдумы, ФСО, ВТБ, МГУ,других ведомств и организаций. Ежедневно в логистической цепи компании участвуют порядка 400 грузовиков, только в столичном регионе площадь ее складов — более 50 тыс. кв. м.
|8
|«Красное & Белое»
|Розничная торговля
|210000
|65
|
Ключевой акционер: Сергей Студенников
Бессменный участник всех пяти «быстрорастущих» рейтингов РБК, сеть алкомаркетов «Красное & Белое» и не думает сбавлять темпы экспансии. По состоянию на начало ноября более чем в 50 регионах страны работают около 7 тыс. магазинов, и каждый месяц, по оценке INFOLine, открываются более 150 новых точек. По скорости расширения сети «Красное & Белое» в первом полугодии обогнала даже «Магнит», пропустив вперед лишь X5 Retail Group. Основатель ретейлера,челябинский предприниматель Сергей Студенников в октябре вошел в рейтинг долларовых миллиардеров по версии Bloomberg.
|9
|«ВкусВилл»
|Розничная торговля
|32054
|93
|
Ключевой акционер: Андрей Кривенко
Еще один чемпион роста российского бизнеса, «ВкусВилл» в рейтинге в третий раз подряд. Сегодня это сеть более чем из 600 магазинов «ВкусВилл» и «Избенка» в десяти регионах и один из самых узнаваемых брендов в сегменте «продуктов для здорового питания». Ретейлер выстроил уникальную для рынка прямую цепочку взаимодействия с поставщиками (их у «ВкусВилла» 450) и с нуля сформировал ассортимент почти из 2 тыс. позиций. Основатель сети Андрей Кривенко в рамках фонда TealTechCapital тем временем ищет новые объекты инвестиций — например сити-фермы «Местные корни».
|10
|Первая экспедиционная компания (ПЭК)
|Транспорт
|13876
|145
|
Ключевой акционер: Ирина Фирсова
Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний страны, ПЭК перевозит сборные грузы по земле и воздуху и помимо России работает на рынках Казахстана и Китая. Филиальная сеть охватывает более 130 городов, база клиентов — более 3 млн юридических и физических лиц. Только в 2017-м автопарк ПЭК пополнился 100 большегрузами и 300 средне- и малотоннажными машинами. Основатель компании Евгений Фирсов трагически погиб в 2016 году: он разбился во время гоночных тестов раллийного автомобиля.
|11
|«Ярче!»
|Розничная торговля
|31799
|82
|
Ключевой акционер: Денис Штенгелов
«Ярче!» — сеть супермаркетов от акционеров «КДВ Групп», крупнейшего в России производителя снеков и кондитерских изделий. Всего за три года работы компания открыла более 500 магазинов в регионах Сибири и Москве. Бенефициар «КДВ Групп» Денис Штенгелов в интервью РБК в 2017-м называл сеть стартапом и обещал не сбавлять темп роста бизнеса «на 20–30%» в год: ресурсы у «Ярче!» «для этого есть». Сам Штенгелов в марте 2018-го оказался в центре скандала после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшем жизни 60 человек: собственником объекта оказалась структура «КДВ Групп».
|12
|«Авеста Фармацевтика»
|Медицина и фармацевтика
|15868
|89
|
Ключевой акционер: Миндиа Инасаридзе
«Авеста Фармацевтика» — один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны. По оценке RNC Pharma, за 2017 год компания втрое нарастила долю на рынке, до 1,2%, и вошла в топ-15 поставщиков (а по итогам первой половины 2018-го добралась и до топ-10 с долей 1,8%). До 2015-го у «Авеста Фармацевтики» был также розничный дивизион — сеть из 40 точек под брендом «Желаем здоровья». От ее развития компания добровольно отказалась, сосредоточившись на дистрибуции, а аптеки поделили A.v.e и «36,6».
|13
|«Неофарм»
|Медицина и фармацевтика
|20292
|79
|
Ключевой акционер: Евгений Нифантьев
Аптечная сеть более чем из 500 точек под брендами «Неофарм» и «Столички» работает в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По данным журнала Vademecum, в 2017-м компания стала шестым в фармацевтическом ретейле игроком по объему выручки и доле рынка (2,16%), за год поднявшись на одну позицию в списке. В первой половине 2018-го последний показатель подрос до 2,71%. Также «Неофарм» выделяет рекордная для топ-10 аптечных сетей средняя выручка на точку — 5,65 млн руб. в месяц. Основатель компании Евгений Нифантьев — выпускник МММ им.Сеченова по профильной специальности «провизор».
|14
|«Славянск Эко»
|Нефть и газ
|71042
|59
|
Ключевой акционер: Валерий Паранянц
Кубанская «Славянск Эко» — это группа из нефтеперерабатывающего завода и предприятий, обслуживающих основной актив. Стремительный рост оборотов НПЗ, запущенного в 2006-м, связан с удачной географией — неподалеку работают крупные перевалочные базы «Транснефти». Там нефть погружают в цистерны и по железной дороге отправляют на «Славянск Эко». Мощность установок первичной переработки предприятия — 1,5 млн т в год. Директор по производству НПЗ — депутат кубанского заксобрания Роберт Паранянц. Основной акционер Валерий Паранянц— брат парламентария (по данным «РБК Краснодарский край»).
|15
|ТЦ «Восток»
|Транспорт
|11588
|88
|
Ключевой акционер: Марианна Орлова, Иван Александров, Роман Герцев, Валентина Иголинская, Владимир Малаховский
Технический центр «Восток», хотя и был основан лишь в 2010 году, называет себя «лидером на рынке Северо-Западного региона по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей и спецтехники». Компания изначально работала как официальный дилер грузовой продукции Mercedes-Benz, а позднее расширила этот статус и на такие марки, как КамАЗ и Mitsubishi FUSO. Также среди контрагентов — производитель шин Michelin. Как сервисный партнер «Восток» работает с Schmitz Cargobull, Koegel, Krone и другими компаниями.
|16
|«Государственные спортивные лотереи»
|Организация лотерей
|34649
|64
|
Ключевой акционер: Армен Саркисян
«Государственные спортивные лотереи» (ГСЛ) — крупнейший в стране оператор государственных лотерей. С начала 2010-х компания консолидировала под своим брендом активы, ответственные за организацию «Гослото», «Русского лото» (их проводит Минспорт) и «Спортлото» (Минфин). Поскольку с 2014 года частные лотереи в России запрещены, ГСЛ фактически стала монополистом рынка. Бенефициаром бизнеса СМИ чаще всего называли предпринимателя Армена Саркисяна, хотя юридически основной владелец компании — Ваган Геворкян.
|17
|«Северный Кузбасс»
|Металлы и горная добыча
|7406
|99
|
Ключевой акционер: Дмитрий Алексеев
Угольная компания «Северный Кузбасс» ведет добычу на нескольких крупных месторождениях в районе города Березовский и в Кемеровском районе региона. Балансовые запасы предприятия превышают 200 млн т сырья. Также в его состав входят автобаза, обогатительная фабрика и погрузочно-транспортное управление. В 2015 году «Северный Кузбасс» у международной ArcelorMittal, основанной индийским магнатом Лакшми Миталлом, за 1,5 млрд руб. выкупила Национальная топливная компания (НТК). В настоящий момент акционеры НТК заявляют о попытке рейдерского захвата угледобывающего гиганта.
|18
|«М Фэшн»
|Дистрибуция
|40493
|59
|
Ключевой акционер: Акционеры ТД ЦУМ
Зарегистрированная в элитном подмосковном поселке Барвиха «М Фэшн», вероятно, связана с бизнесом группы Mercury, акционера Центрального универсального магазина (ЦУМа). Основной вид деятельности компании — розничная торговля одеждой, а ее гендиректор Юрий Катлицкий — в прошлом председатель совета директоров ЦУМа. Mercury — один из крупнейших в России дистрибьюторов люксовых товаров от таких брендов, как Dolce&Gabbana, Rolex и др. Среди активов группы также петербургский аналог ЦУМа — Дом ленинградской торговли (ДЛТ), поселок «Барвиха Luxury Village» и бутики в центре Москвы.
|19
|«Монтажтехстрой»
|Нефть и газ
|9722
|70
|
Ключевой акционер: Владимир Кириченко, Александр Макаренко, Сергей Шматко
Краснодарский «Монтажтехстрой» — крупный строитель объектов ТЭКа, трубопроводов, химических производств и других инфраструктурных проектов. В пуле заказчиков — структуры «Транснефти» и «Роснефти», Афипский НПЗ, сеть АЗС «Транснефтепродукт». По данным СПАРК, сумма заключенных контрактов компании резко выросла в 2015-м — до 10,2 млрд руб. с 1,6 млрд руб. в 2014-м, а в прошлом году составила 6,9 млрд руб. В 2018-м у «Монтажтехстроя» появился новый влиятельный акционер: владельцем 25% долей стал бывший министр энергетики России Сергей Шматко.
|20
|«Апрель»
|Медицина и фармацевтика
|19600
|63
|
Ключевой акционер: Вадим Анисимов
Сеть «Апрель», объединяющая аптеки под брендами «Апрель» и «Аптечный склад» — один из самых пассионарных игроков на рынке фармацевтической розницы: в последние годы компания краснодарского предпринимателя Вадима Анисимова поглотила целый ряд региональных конкурентов и за счет этого нарастила долю. Если на конец 2016-го сеть «Апрель», по подсчетам журнала Vademecum, занимала 1,91% рынка, то уже спустя год нарастила показатель до 2,58%. В рейтинге крупнейших аптечных сетей это позволило подняться с 15-го на седьмое место. Число точек за тот же период у компании выросло с 517 до 870.
|21
|X5 Retail Group
|Розничная торговля
|1295008
|27
|
Ключевой акционер: Михаил Фридман,
Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group объединяет бизнес торговых сетей под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В середине 2010-х компания на несколько лет уступила титул лидера отрасли по объему выручки «Магниту», но в конце 2016-го вернула пальму первенства себе и с тех пор остается на рынке номером один. В совокупности X5 Retail Group управляет более чем 13 тыс. магазинов. В 2018-м сеть должна прирасти 2,5 тыс. новых точек. В следующем году компания планирует сбавить темпы экспансии и открыть 2 тыс. магазинов.
|22
|Малая нефтяная компания Татарстана (МНКТ)
|Нефть и газ
|7392
|88
|
Ключевой акционер: Радик, Айрат и Тимур Шаймиевы
Основанная в 2009 году Малая нефтяная компания Татарстана (МНКТ) разрабатывает Актанышское месторождение. Это актив семьи первого президента республики Минтимера Шаймиева: совладельцами МНКТ являются сыновья политика Айрат и Радик, а также его внук Тимур. Последний с 2013-го также работал гендиректором компании. Forbes оценивает совокупное состояние семьи Шаймиевых почти в $2,5 млрд — у них шестая строчка в рейтинге богатейших кланов России.
|23
|«Курильский универсальный комплекс»
|Сельское хозяйство и продукты питания
|5622
|76
|
Ключевой акционер: Александр Кан
«Курильский универсальный комплекс» (КУК) — зарегистрированная в Южно-Сахалинске компания, которая занимается морским рыболовством. В СМИ название предприятия чаще всего упоминалось в связи с проектом финансового оздоровления рыбокомбината «Островной» на курильском острове Шикотан. После того как в 2016 году во время прямой линии сотрудники «Островного» пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыносимые условия труда, систематические задержки зарплаты и другие проблемы, правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, а Росрыболовство и власти Сахалинской области начали активные поиски нового инвестора для рыбокомбината. Им и стал КУК — при поддержке государства компания должна вывести «Островной» на безубыточный режим работы. Комбинат уже стал резидентом ТОР «Курилы» и наладил поставки консервов и замороженной рыбы по всей России. Как следует из справки на сайте Fishnews, владелец КУК Александр Кан, 29-летний уроженец Владивостока, начинал карьеру как помощник капитана на судне СРТМ-К «Урюм», а также работал менеджером по экспорту Приморской рыболовной компании.
|24
|Royal Flight
|Транспорт
|15394
|61
|
Ключевой акционер: акционеры ЗАО «Корпорация «Соболь»
Бренд Royal Flight на рынке пассажирских авиаперевозок появился в 2014-м в результате переименования «Абакан-Авиа». С тех пор перевозчик бурно рос, его флот пополнили более десяти Boeing. В 2017-м Royal Flight стала 14-й по количеству пассажиров компанией страны (1,5 млн человек, по данным Росавиации). Перевозчик имеет статус лучшего партнера туроператора Coral Travel. Как следует из сообщения на сайте Otium Hotels, авиакомпания и туроператор входят в группу OTI, основанную турецкими предпринимателями, хотя данные СПАРК указывают на российских бенефициаров — физлиц Royal Flight.
|25
|«Форум-Авто»
|Автомобили
|12382
|66
|
Ключевой акционер: Сергей и Андрей Союзновы
«Форум-Авто» — крупный дистрибьютор запчастей для легковых и грузовых автомобилей. Специализация компании — оптовая торговля компонентами для машин европейского производства. Всего «Форум-Авто» поставляет детали более чем от 220 производителей из России, стран Европы, Японии и Южной Кореи. В ассортименте — свыше 320 тыс. наименований запчастей. Дистрибьютор работает в 58 регионах страны и охватывает рынки Сибири, Урала, Поволжья и Центральной России с совокупным населением свыше полумиллиона человек. В пул партнеров «Форум-Авто» входят более 5 тыс. компаний.
|26
|«Фаберлик»
|Потребительские товары
|26561
|50
|
Ключевой акционер: Алексей Нечаев
«Фаберлик» — крупный российский производитель средств парфюмерии и косметики. Компания была основана Алексеем Нечаевым и его партнерами еще в конце 1990-х и развивалась по модели сетевого маркетинга. Бурный рост оборотов «Фаберлика» в последние годы совпал с развитием нового направления бизнеса. Компания занялась производством одежды по модели fast fashion, в том числе выпустила совместные коллекции с известными дизайнерами Аленой Ахмадуллиной и Валентином Юдашкиным. В 2017-м «Фаберлик» открыла первую собственную швейную фабрику в России — в Ивановской области.
|27
|Mining Solutions
|Металлы и горная добыча
|19502
|53
|
Ключевой акционер: Равиль Даутов
Mining Solutions — крупный поставщик оборудования для работы на горнодобывающих предприятиях. Компания продает самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, буровые установки, геологоразведочную технику и другую продукцию. В ее ассортименте бренды Komatsu, Atlas Copco, Manitou. Примечательно, что «дочка» Mining Solutions, ведущая подрядные работы непосредственно на месторождениях — «Современные горные технологии» — в последние три года росла темпами еще более быстрыми, чем материнская структура: ее выручка подскочила с 2,7 млрд руб. в 2014-м до 12,9 млрд руб. в 2017-м.
|28
|«Гранд Капитал»
|Медицина и фармацевтика
|27555
|49
|
Ключевой акционер: Денис Ременяко
Фармацевтический дистрибьютор «Гранд Капитал» бурно растет после поглощения экс-инфраструктуры Alliance Healthcare в 2016-м и подключения к системе госзаказа, писал журнал Vademecum. По итогам 2017-го компания нарастила долю на рынке почти вдвое, с 1,5 до 2,7%, и заняла седьмое место в рейтинге крупнейших игроков сегмента, по оценке RNC Pharma. У дистрибьютора десять филиалов по всей стране, сеть поставок охватывает порядка 7,5 тыс. аптек более чем в 80 регионах. В 2017-м, по данным Vademecum, «Гранд Капитал» купил брянскую аптечную сеть «Мэтр», в которую входят более 100 точек.
|29
|«Модуль»
|Транспорт
|6955
|70
|
Ключевой акционер: Александр Альтшуллер
«Модуль» — еще один представитель сегмента грузоперевозок. Транспортно-экспедиторская компания была создана в 1992 году и с тех пор выросла из малого бизнеса в предприятие, управляющее пятью терминалами, 15 представительствами в регионах, собственным автопарком и железнодорожным подвижным составом. Основатель «Модуля» Александр Альтшуллер также известен как совладелец страховой компании «Гайде», причем финансовые показатели «Гайде» растут с 2013-го, когда ее основным акционером стал «Модуль», писал «Деловой Петербург». Альтшуллера издание в феврале 2018-го признало рублевым миллиардером.
|30
|«Ростехразвитие»
|Нефть и газ
|16215
|55
|
Ключевой акционер: Кирилл Сидоров, Александра Соболевская
«Ростехразвитие» называет себя одним из лидеров «на рынке нефтепродуктов Северо-Западного федерального округа». Компания поставляет бензины, мазуты, дизельное и авиационное топливо корпоративным клиентам, преимущественно из Петербурга и Ленинградской области (но возможна поставка в любой регион). Среди ее партнеров — структуры «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «РуссНефти» и крупные независимые НПЗ. Нефтепродукты «Ростехразвитие» доставляет автомобильным и железнодорожным транспортом с нефтебаз Ленинградской области, Карелии, Москвы, Воронежа и Калининграда.
|31
|«Вита»
|Медицина и фармацевтика
|19829
|42
|
Ключевой акционер: Евгений Яньков,
Самарская аптечная сеть «Вита» была основана в 1990-х, а в последние годы с приходом новых акционеров начала региональную экспансию и превратилась в заметного федерального игрока. В 2017-м компания вышла в Санкт-Петербург и Ростовскую область. В рейтинге крупнейших игроков фармацевтического ретейла, по версии Vademecum, в 2017-м «Вита» заняла восьмое место с долей рынка 1,78%, а в первом полугодии 2018-го нарастила показатель до 2,4% и поднялась на седьмую строчку. Количество точек сети (большинство работают под брендом «Вита Экспресс») при этом выросло с 940 до 1262.
|32
|Must
|Информационные технологии
|7233
|59
|
Ключевой акционер: Екатерина Куницкая
Must — крупный дистрибьютор серверного оборудования, комплектующих и систем хранения данных для корпоративных клиентов. Компания поставляет продукцию самых известных производителей сегмента — Intel, AMD, Supermicro, SanDisk, Qlogic и др. Хотя данные СПАРК указывают на российских бенефициаров Must, дистрибьютор, как следует из справки для конференции ЦОД-2017, представляет на местном рынке интересы международной ИТ-группы Asbis. Asbis со штаб-квартирой на Кипре сегодня работает в 24 странах, выручка корпорации в 2017-м год к году выросла на 30%, почти до $1,5 млрд.
|33
|«Эркафарм»
|Медицина и фармацевтика
|42000
|40
|
Ключевой акционер: акционеры группы «Империя-фарма»
Гигант аптечного рынка «Эркафарм» (№3 в рейтинге крупнейших фармацевтических ретейлеров, по версии Vademecum, по итогам 2017-го, количество точек продаж — 1,2 тыс., доля рынка — 3,56%) вырос в 2010-х на фундаменте в прошлом крупного фармдистрибьютора из Санкт-Петербурга «Империя-фарма». Бенефициаром дистрибьютора источники издания «Деловой Петербург» не раз называли сына спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергея, но официально компания эту информацию не подтверждала, а юридически владельцем бизнеса называлась люксембургская Haden SA. Строительство розничного подразделения началось с покупки у грузинского предпринимателя Бидзины Иванишвили сети «Доктор Столетов» и еще нескольких брендов, позднее были поглощены аптеки-дискаунтеры «Озерки». В 2017-м «Эркафарм» выкупил у группы РОСТА Давида Паникашвили объединенную сеть «Радуга — Первая помощь — Ладушка», в 2018-м — сеть «Самсон-фарма» у предпринимателя Самсона Согояна (по данным Vademecum). На середину 2018‑го компания нарастила долю рынка до 5,06% — больше только у аптек «Ригла» (5,47%).
|34
|«Арктиксервис»
|Сельское хозяйство и продукты питания
|6248
|61
|
Ключевой акционер: Дмитрий Озерский,
Присутствие в рейтинге мурманского «Арктиксервиса» — еще одно доказательство бурного роста рыболовной индустрии. Согласно данным Союза рыбопромышленников Севера, флот компании состоит из четырех судов. В июле 2018-го портал Vl.ru сообщил, что в Турции по заказу «Арктиксервиса» строится новый краболов: эксперты отметили, что это «не единственный случай, когда российские компании, накопив денег за счет государственных льгот, вкладываются в обновление флота на иностранных верфях». «Коммерсантъ» ранее оценивал стоимость одного краболова в €24–26 млн.
|35
|«Лента»
|Розничная торговля
|365178
|23
|
Ключевой акционер: TPG Capital
Еще один гигант ретейла в рейтинге, «Лента» сегодня — это сеть из 223 гипермаркетов в 84 городах по всей России и 113 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Темпы роста выручки компании продолжают падать: за девять месяцев 2018-го показатель к аналогичному периоду 2017-го вырос на 16%. После этого «Лента» объявила о программе выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму до 11,6 млрд руб., или 10% всех ГДР (программа продлится год). При этом в 2019-м сеть ожидает дальнейшего замедления процесса открытия новых магазинов.
|36
|«ВсеИнструменты.ру»
|Интернет-торговля
|13377
|48
|
Владельцы: Виктор Кузнецов, Александр Гольцов, Фонд Zoom Capital
Интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» основали в 2006 году выпускники МФТИ Александр Гольцов, Николай Гудовских и Виктор Кузнецов. В 2011–2012 годах в проект инвестировал $30 млн фонд Zoom Capital Вадима Курина и Грегори Беренштейна. С 2013-го компания развивает розницу (193 точки продаж на конец 2017-го более чем в 100 городах — третий результат среди ретейлеров по продаже электроинструментов; INFOLine). В 2015-м Forbes оценил компанию в $126 млн. По оценке INFOLine, в 2017-м доля онлайн-продаж в выручке «ВсеИнструменты.ру» составила 70%.
|37
|«Детский мир»
|Розничная торговля
|101352
|31
|
Ключевой акционер: Владимир Евтушенков
Лидер российского рынка товаров для детей «Детский мир» по состоянию на середину 2018 года управлял почти 600 магазинами в России и Казахстане. Основной владелец сети, АФК «Система», в этом году вынужден был заложить свой пакет по кредиту перед Газпромбанком и РФПИ: средства холдингу Владимира Евтушенкова экстренно понадобились в рамках исполнения обязательств по мировому соглашению с «Роснефтью». И хотя Евтушенков в интервью РБК говорил, что «жаба душит его [«Детский мир»] продавать», источники «Коммерсанта» в сентябре сообщили об интересе к активу структур Сулеймана Керимова.
|38
|«Горняк-1»
|Металлы и горная добыча
|5965
|57
|
Ключевой акционер: Ацамаз Тадтаев
«Горняк-1» — угледобывающая компания из Невельска, основной актив группы «Горняк» предпринимателя Аслана Тадтаева. Предприятие было основано еще в 2001-м и специализируется на добыче бурого угля открытым способом на юге и в центральной части Сахалина. В 2017-м власти региона сообщали, что «Горняк-1» за последние три года инвестировал около 1 млрд руб. в реконструкцию порта Невельска. В 2018-м компания столкнулась с протестами местных жителей: по мнению активистов, угледобыча вредит экологии района. Прокуратура потребовала устранить нарушения природоохранного законодательства.
|39
|«Интерэнерго»
|Строительство инфраструктуры
|7591
|53
|
Ключевой акционер: Александр Эм
«Интерэнерго» — еще один крупный строитель инфраструктурных проектов в рейтинге. Компания специализируется на атомной энергетике (трубопроводы, котлы, арматура и другое оборудование для АЭС), тепловой энергетике (комплексные поставки оборудования, строительство объектов под ключ) и нефтегазовом секторе (компрессорные станции и блоки подготовки газа). Среди заказчиков продукции «Интерэнерго» — «Росатом», «Интер РАО», «РусГидро», структуры «Газпрома» и другие предприятия. По данным СПАРК, рекордная сумма заключенных контрактов компании пришлась на 2015 год — около 5,5 млрд руб.
|40
|«Агротек»
|Сельское хозяйство и продукты питания
|4851
|59
|
Ключевой акционер: Геннадий и Николай Грушко
Краснодарская группа «Агротек» называет себя «крупнейшим [в стране] дистрибьютором средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур и микроудобрений». Компания с 24-летней историей (в 1994-м основатель «Агротека» Геннадий Грушко переехал на Кубань из Латвии) поставляет на российский рынок продукцию таких глобальных гигантов, как DuPont, BASF, Pioneer DuPont, и управляет более чем 13 тыс. кв. м складского пространства в 12 регионах, собственной научной лабораторией и автопарком более чем из 100 грузовых автомобилей для оперативной доставки заказов клиентам.
|41
|«Фармперспектива»
|Медицина и фармацевтика
|48937
|34
|
Ключевой акционер: Дмитрий Подгорнов,
«Фармперспектива» — крупнейшее по объему выручки юрлицо, подконтрольное наследникам и партнерам основателя самарской сети аптек «Имплозия» Гранта Безрученко: бизнесмен, известный сложным характером, скончался в 2015 году. Стратегия «Имплозии», впрочем, не изменилась: компания все так же поглощает конкурентов и расшатывает устои отрасли («Приличные компании «Имплозию» не грузят», — цитировал Vademecum главу крупного фармдистрибьютора). По итогам первого полугодия 2018-го сеть — четвертый по доле (3,64%) игрок на рынке с 2,7 тыс. точек продаж.
|42
|«Таймер» («Аптека от склада»)
|Медицина и фармацевтика
|15800
|43
|
Ключевой акционер: Андрей Годовалов,
Сеть «Таймер» по состоянию на середину 2018-го объединяет 700 аптек под брендом «Аптека от склада» в 22 регионах. У компании 11-я позиция в рейтинге крупнейших игроков фармацевтической розницы по версии Vademecum. По данным «Коммерсанта», основатели «Таймера» Андрей Годовалов и Николай Шаврин начинали в 1990-х с оптовой продажи медикаментов, а в ретейл пришли в 2000-х, начав развитие с родной Перми. Аптеки работают по формату дискаунтера — экономят на размерах торговых площадей и выкладке товара.
|43
|Ultralam
|Лес и деревообработка
|6210
|53
|
Ключевой акционер: Александр Ебралидзе
Ultralam — бренд компании «Современные технологии обработки древесины» (СТОД) петербургского предпринимателя Александра Ебралидзе. Производственные активы СТОД — два деревообрабатывающих завода в Тверской области (первый открылся в 2009 году, второй — в 2017-м, на последний ВЭБ выделил заем 20,7 млрд руб., писал «Деловой Петербург»). В планах — строительство площадки в Свердловской области совместно с немецкой Dieffenbacher, объем инвестиций оценивается в 16 млрд руб. Ебралидзе в 2018-м также начнет возведение мусороперерабатывающего завода за 4,5 млрд руб.
|44
|«Гулливер»
|Розничная торговля
|20300
|40
|
Ключевой акционер: Игорь Любченков
Торговая сеть «Гулливер» ульяновского предпринимателя Игоря Любченкова выросла из бизнеса по оптовой продаже кондитерских изделий. Первый супермаркет под брендом заработал в 2002-м. С тех пор компания открыла еще 113 магазинов и уже вышла за пределы родного региона — в соседние Самарскую и Саратовскую области. В 2017-м «Гулливер» с ретейлерами из Томска и Архангельска — «Ламой» и «Петровским» — вошел в холдинг УК «Альянс», оформленный как кооператив. Задача — противостоять натиску федеральных сетей: экономить на совместных закупках, логистике и других направлениях.
|45
|«Авиазапчасть»
|Транспорт
|7974
|48
|
Ключевой акционер: Валерий Захаренков
«Авиазапчасть» — наследник советской «Авиазагранпоставки». Предприятие было создано в 1960-х для обслуживания авиатехники из СССР за рубежом. «Авиазапчасть» сохранила эти функции — экспортирует запчасти и другое оборудование для самолетов и вертолетов, а также следит за состоянием воздушных судов, в основном в странах Азии и Африки (в том числе в Сирии). В 2017-м компания заключила со структурой Минобороны два контракта на общую сумму 4,8 млрд руб. В 2016-м к «Авиазапчасти» перешли права на кредит французской партии «Национальный фронт», писали «Открытые медиа».
|46
|Национальная фруктовая компания
|Дистрибуция
|6239
|53
|
Ключевой акционер: Альберт Гусев,
Нижегородская Национальная фруктовая компания (НФК) была создана в 2012 году акционерами дистрибьютора «Сладкая жизнь». Как и основной бизнес ее владельцев, НФК занимается поставками продуктов в торговые сети. Однако ее специализация ýже — компания работает в первую очередь с фруктами и овощами, а ее основной клиент — ретейлер SPAR (всего клиентов более 300, среди них также магазины сетей X5 Retail Group, «Магнит», «Лента» и др.). Объем продаж НФК — более 7 тыс. т продукции в месяц, география охватывает восемь регионов (в том числе Москву и Подмосковье). В Нижнем Новгороде у компании есть распределительный центр на 6 тыс. кв. м и автопарк из 62 грузовиков. Помимо поставок фруктов и овощей НФК развивает производство салатов и цветочное направление.
|47
|«Томсккабель»
|Электротехника
|4413
|63
|
Ключевой акционер: Сергей Чуловский
Томский кабельный завод («Томсккабель») — крупный производитель кабельно-проводниковой продукции (силовые кабели, провода для ЛЭП и другая продукция, в совокупности более 2 тыс. наименований). Предприятие было основано в 2000-м и с тех пор запустило около 100 технологических линий с оборудованием от ведущих зарубежных производителей, способных перерабатывать до 1,5 тыс. т меди и 700 т алюминия в месяц. В 2017-м «Томсккабель» выпустил 120 тыс. км продукции. Также в прошлом году предприятие запустило новый цех площадью 10 тыс. кв. м (общая площадь производственных помещений достигла 30 тыс. кв. м) и объявило о планах вдвое нарастить объем производства. География поставок охватывает 46 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Клиенты — предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной и железнодорожной промышленности. Среди партнеров завода — структуры «Газпрома» (в 2016-м председатель правления концерна Алексей Миллер посещал стенд «Томсккабеля» на Международном газовом форуме), «Сибура», «Россетей», АЛРОСА и другие компании.
|48
|Familia
|Розничная торговля
|17795
|39
|
Ключевой акционер: Baring Vostok
Сеть магазинов формата офпрайс Familia не сбавляет темпов экспансии: по состоянию на начало ноября количество точек продаж приближается к 250 (более 40 открыты в 2018-м), а регионов присутствия — к 50. Развитие проекта сопровождает диверсификация ассортимента, отмечал портал Retail & Loyalty. Только с начала года на полках магазинов появилось 2 тыс. новых брендов от 400 поставщиков, а их общее число достигло 6 тыс. Гендиректор Familia Константин Надеждин в июле заявлял, что компания рассчитывает «сохранить темпы развития» как минимум до конца 2018-го.
|49
|«АйБаРус»
|Дистрибуция
|7574
|48
|
Ключевой акционер: Елена Мяттик
Крупный поставщик фруктов и овощей «АйБаРус» вместе с еще пятью гигантами рынка (из шести компаний четыре — из Санкт-Петербурга) контролирует 20–25% импорта в Россию, оценивал в интервью изданию «Фонтанка» гендиректор компании Максим Донцов. Хотя юридически владельцем бизнеса указана Елена Мяттик, его бенефициаром считается петербургский предприниматель, уроженец Азербайджана Эльчин Ахмедов. В настоящее время он заочно объявлен в розыск по подозрению в разбое. Сам бизнесмен обвинения в свой адрес отрицает — уголовное дело он считает происками конкурентов.
|50
|«Канонфармапродакшн»
|Медицина и фармацевтика
|5678
|50
|
Ключевой акционер: Мераб Кокеладзе
Производитель лекарств «Канонфарма» интенсивно наращивает обороты в последние годы, когда Россия взяла курс на импортозамещение. Ассортимент — более 180 рецептурных препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета (по подсчетам Vademecum, если в 2014-м «Канонфарма» продала по госзаказу сахароснижающих препаратов на несколько мллионов рублей, то в 2017-м показатель достиг 760 млн руб.) и других болезней, а также несколько безрецептурных брендов. Производственные мощности — до 25 млн упаковок в год.
1. Совокупная выручка 50 самых быстрорастущих компаний России в 2017 году составила 2,864 трлн руб. — это рекордное значение за пять лет подсчета рейтинга. Кроме того, этот показатель более чем вдвое превысил аналогичный показатель за 2016 год у участников предыдущего топ-50 (1,114 трлн руб.). Доходы чемпионов роста пробили отметку 2 трлн руб. впервые с 2015 года, когда они составили 2,599 трлн руб. Правда, почти половина совокупной выручки пришлась на локомотив рейтинга — X5 Retail Group.
2. Прошлогодний лидер рейтинга, строитель инфраструктурных объектов «Бамстройпуть», в этом году потерял в доходах и вовсе не попал в топ-50. Его место заняла Первая тяжеловесная компания (ПТК) — один из крупнейших в стране операторов железнодорожных перевозок. Среднегодовой темп роста выручки ПТК оказался выше аналогичного показателя «Бамстройпути» — 214 против 163%. Примечательно, что до конца 2016 года юрлицо ПТК — «Восток 1520» — входило в состав Объединенной вагонной компании (ОВК), одного из лидеров рейтингов двух предыдущих лет. На этот раз ОВК не попала в список из-за невольного огосударствления: ее основной акционер — структуры, аффилированные с «ФК Открытие», — оказался под контролем ЦБ из-за санации материнской организации.
3. Совокупный среднегодовой темп роста топ-50 на этот раз также оказался рекордным: 76 против 48% годом ранее, 69% в рейтинге-2016 и 63% в рейтинге-2015 (рейтинг 2014 года некорректно сравнивать с последующими в связи с меньшим числом участников — тогда список ограничивался 30 компаниями). По росту в последний год трехлетней выборки нынешний рейтинг уступил только позапрошлогоднему: 58 против 68% в рейтинге-2016.
4. Средний показатель по выручке компаний из топ-50 в этом году также во многом благодаря X5 Retail Group рекордно вырос, с 23 млрд руб. в 2017-м до 57 млрд руб. Близким показатель был еще в 2015-м — 52 млрд руб. При этом участником с минимальной выручкой в списке в этом году стал «Томсккабель»: доходы предприятия — 4,4 млрд руб. — даже ниже аналогичного показателя самой маленькой по выручке компании из предыдущего рейтинга (Национальная электротехническая компания Морозова; 4,7 млрд руб.). А рекордно низким показателем в 3,8 млрд руб. может похвастать участник позапрошлогоднего списка — продуктовая компания «Дружба».
5. X5 Retail Group — безусловный лидер рейтинга по объему выручки (1,295 трлн руб.). Но в список попали еще три ретейлера с доходами более 100 млрд руб. в 2017 году — сети «Лента» (365 млрд руб.), «Красное & Белое» (210 млрд руб.) и «Детский мир» (101 млрд руб.). Представителей крупного бизнеса из других отраслей в списке не оказалось. А в совокупности компаний с выручкой более 100 млрд руб. вдвое больше, чем годом ранее, когда в список попали только «Лента» и «Красное & Белое». В позапрошлогоднем топ-50 таких участников также было четверо, тремя годами ранее — шестеро.
6. В отличие от рейтинга прошлого года, когда все компании-участницы оказались прибыльными по итогам 2016-го, на этот раз два представителя топ-50 получили в 2017-м убыток — это ретейлер «Лента» и деревообрабатывающая компания Ultralam. Совокупная же чистая прибыль списка превысила 57,2 млрд руб. — на 21% больше показателя прошлого года. Рекордсменом и по этому критерию оказалась X5 Retail Group, которая вышла в плюс на 31,4 млрд руб.
7. Самыми рентабельными компаниями из списка в этом году неожиданно оказались представители рыбной промышленности с фантастическим показателем под 70%: «Курильский универсальный комплекс» при выручке 5,6 млрд руб. получил в 2017-м прибыль почти 4 млрд руб., а мурманский «Арктиксервис» при выручке 6,2 млрд руб. — прибыль 4,3 млрд руб. Потягаться с «рыболовами» может разве что нефтяная компания МНКТ из Татарстана — ее рентабельность составила около 40%. Средняя рентабельность топ-50 — 5,5%, чуть ниже прошлогодних 5,7%. Самая рентабельная из отраслей благодаря лидерам — «Сельское хозяйство и продукты питания».
8. Рейтинг быстрорастущих компаний остается самым динамичным в семействе рейтингов РБК: ежегодно его состав меняется не менее чем на 70%. А в этом году топ-50 и вовсе получился рекордно обновленным: всего семь компаний сохранили прописку по сравнению с прошлогодним перечнем чемпионов роста. Причем из них только одной удалось улучшить свои позиции — отличилась сеть «Красное & Белое», с двадцатой строчки поднявшаяся на восьмую.
9. Еще один рекорд «Красного & Белого»: компания челябинского предпринимателя Сергея Студенникова — единственный участник пяти подряд рейтингов чемпионов роста. Ближайшие преследователи — сети «ВкусВилл», Familia и «Лента» — лишь третий раз попадают в топ-50.
10. В отраслевом срезе распределение выручки на этот раз сильно смещено в сторону розничной торговли — на представителей торгового сектора, как и в прошлом году, пришлось более 50% совокупных доходов участников рейтинга. По числу делегатов от индустрии ретейл делит пальму первенства с фармацевтикой — оба сектора имеют в списке по девять резидентов.
На первом этапе мы сформировали лонг-лист претендентов из базы данных СПАРК, из рейтингов быстрорастущих компаний и РБК 500 за текущий и предыдущие годы, а также из исследования аналитиков компании «INFOLine-Аналитика».
Все попавшие в лонг-лист фирмы отвечают ряду критериев. Юридическая регистрация компании состоялась не позднее конца 2013 года, в данный момент фирма не находится в стадии ликвидации или реорганизации. Выручка компании превышает 1 млрд руб. по итогам 2014 года и 3 млрд руб. по итогам 2016‑го. Ежегодный рост показателя за последние три года составляет не менее 20% (из этого правила в рейтинге 2018 года сделаны три исключения — подробнее см. примечания). Бизнес, который ведет компания, должен быть понятным и прозрачным, о компании должно быть достаточно информации в открытых источниках. Из выборки исключены финансовые компании, государственные холдинги и их дочерние структуры, а также компании, в которых подконтрольные государству структуры являются крупнейшими акционерами.
Все компании, попавшие в лонг-лист, зарегистрированы в России и подконтрольны российским физическим или частным юридическим лицам. В выборку также включены зарегистрированные в иностранных юрисдикциях компании-оболочки, большая часть активов которых находится на территории России и владеют которыми российские граждане.
При подготовке рейтинга мы отдавали приоритет консолидированной отчетности головной компании, в которой учтены финансовые показатели как материнской структуры, так и дочерних предприятий. Если консолидированная отчетность отсутствует, мы брали неконсолидированные данные головной компании или данные крупнейшей операционной структуры холдинга. При расчетах рейтинга приоритет отдавался отчетности по МСФО и US GAAP, в случае отсутствия таковых использовалась отчетность по РСБУ.
На втором этапе составления рейтинга был рассчитан итоговый балл — коэффициент роста (КР) для всех компаний — участниц лонг-листа. Необходимость введения коэффициента обусловлена разницей в масштабах бизнеса: динамика роста выручки с 1 млрд до 5 млрд руб. и с 20 млрд до 50 млрд руб. должна иметь разный вес. Итоговый балл рассчитывается по формуле:
где «Выручка *такой-то год*» — выручка компании за соответствующий период, в млн руб.
На финальном этапе компании лонг-листа ранжированы по коэффициенту роста. Итоговый балл умножен на 10 для удобства представления.