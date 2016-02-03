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В Варшаве провалились переговоры России и Польши по грузоперевозкам
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В Варшаве провалились переговоры России и Польши по грузоперевозкам
Война санкций, 03 фев 2016, 22:27
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В Варшаве провалились переговоры России и Польши по грузоперевозкам
Россия и Польша не смогли договориться об объемах грузоперевозок после трех дней переговоров в Варшаве. В Минтрансе рассказали, что Россия может начать фрахтовать паромы и идти в обход Польши при затягивании переговоров
​Таможенный терминал «Сириус» на российско-польской границе, 2012 год (Фото: «РИА Новости»)

Россия и Польша в ходе трехдневных переговоров в Варшаве не договорились об объемах грузоперевозок между странами. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы Минтранса России Николай Асаул.

«Поляки все равно требуют многократного увеличения квоты своих разрешений, — объяснил замминистра. — Эти цифры неприемлемы. По словам Асаула, встреча завершилась «согласием российской стороны корректировать законодательство».

В ходе брифинга представитель польской стороны замминистра инфраструктуры и строительства Ежи Шмит рассказал, что Москва и Варшава были «близки к согласию». «Проблемы начались, когда мы дошли до деталей», — объяснил он. По словам чиновника, «Россия ввела новое право, которое крайне невыгодно и фактически выводит польских перевозчиков с рынка». Шмит уточнил, что при текущих условиях 85% перевозчиков не смогут работать на российском рынке.

В Минтрансе также рассказали, что следующий раунд переговоров состоится в России. «Как только польская сторона осмыслит ситуацию и будет готова, мы будем рады их принять», — подчеркнул Асаул. Он допустил, что переговоры могут «затянуться на неопределенный срок».

«Если с польской стороны не будет понимания, переговоры могут затянуться на неопределенный срок. Тогда мы будем активно фрахтовать паромы и идти в обход Польши», — сообщил заместитель министра транспорта.

Движение грузовиков между Россией и Польшей прекратилось 1 февраля. Причиной этого стало отсутствие согласования квот разрешений на проезд фур. В понедельник истек срок действия предыдущего соглашения, которое было заключено на год. Как писал РБК, в случае если стороны не смогут договориться по этому вопросу, расходы российских перевозчиков могут вырасти на 8 млрд руб. в год.

Москва также не смогла продлить разрешения для транспортных компаний на 2016 год с Анкарой. С понедельника российские перевозчики потеряли возможность передвигаться по территории Турции.

Автор: Елизавета Фохт.
Теги: Россия , Польша , грузоперевозки
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