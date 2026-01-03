The Objective сообщил, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России и дала интервью государственному телеканалу VTV по телефону из Москвы, сообщили испанские СМИ. Российский МИД эту информацию опроверг

Делси Родригес (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, интервью венесуэльскому государственному телеканалу VTV она дала по телефону из Москвы. Об этом сообщают испанские издания The Objective, 20 minutos и Vozpopuli. Официальные власти страны ничего не сообщали о местонахождении вице-президента страны. РБК направил запрос в посольство Венесуэлы в Москве.

Reuters со ссылкой на источники подтвердил информацию о том, что вице-президент Венесуэлы находится в России. Агентство при этом утверждает, что глава Национальной ассамблеи (венесуэльский парламент) Хорхе Родригес находится в столице Каракасе, но его не видели с момента американской атаки.

МИД России информацию о пребывании Делси Родригес в России опроверг, передает ТАСС.

The Wall Street Journal ранее сообщал, что Родригес не пострадала и находится в безопасности после серии утренних взрывов в Каракасе, однако ее местонахождение издание также не называло.

Делси Родригес, согласно Конституции Венесуэлы, в отсутствие Мадуро временно возглавила республику, о чем заявил глава МИД страны в разговоре с белорусским коллегой. Президент страны Николас Мадуро, как сообщал президент США Дональд Трамп, был захвачен американским спецназом и вывезен из страны вместе со своей супругой. В Соединенных Штатах Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

По данным ABC News, президента Венесуэлы Николаса Мадуро сейчас доставляют самолетом в Нью-Йорк. Источник издания не уточнил, где именно будет содержаться Мадуро, однако подсудимые, ожидающие суда в федеральном суде Манхэттена, обычно содержатся в MDC-Brooklyn (Метрополитенский исправительный центр в Сансет-Парк в Бруклине). В частности, в этом же центре содержался в заключении 38-й президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес (его обвиняли в наркоторговле), однако он был помилован Трампом.