 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

The Objective сообщил, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве

The Objective: вице-президент Венесуэлы Родригес находится в Москве
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России и дала интервью государственному телеканалу VTV по телефону из Москвы, сообщили испанские СМИ. Российский МИД эту информацию опроверг
Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, интервью венесуэльскому государственному телеканалу VTV она дала по телефону из Москвы. Об этом сообщают испанские издания The Objective, 20 minutos и Vozpopuli. Официальные власти страны ничего не сообщали о местонахождении вице-президента страны. РБК направил запрос в посольство Венесуэлы в Москве.

Reuters со ссылкой на источники подтвердил информацию о том, что вице-президент Венесуэлы находится в России. Агентство при этом утверждает, что глава Национальной ассамблеи (венесуэльский парламент) Хорхе Родригес находится в столице Каракасе, но его не видели с момента американской атаки.

МИД России информацию о пребывании Делси Родригес в России опроверг, передает ТАСС.

The Wall Street Journal ранее сообщал, что Родригес не пострадала и находится в безопасности после серии утренних взрывов в Каракасе, однако ее местонахождение издание также не называло.

ABC узнал подробности операции по захвату Мадуро в Венесуэле
Политика
Военнослужащие охраняют периметр президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, Венесуэла

Делси Родригес, согласно Конституции Венесуэлы, в отсутствие Мадуро временно возглавила республику, о чем заявил глава МИД страны в разговоре с белорусским коллегой. Президент страны Николас Мадуро, как сообщал президент США Дональд Трамп, был захвачен американским спецназом и вывезен из страны вместе со своей супругой. В Соединенных Штатах Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

По данным ABC News, президента Венесуэлы Николаса Мадуро сейчас доставляют самолетом в Нью-Йорк. Источник издания не уточнил, где именно будет содержаться Мадуро, однако подсудимые, ожидающие суда в федеральном суде Манхэттена, обычно содержатся в MDC-Brooklyn (Метрополитенский исправительный центр в Сансет-Парк в Бруклине). В частности, в этом же центре содержался в заключении 38-й президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес (его обвиняли в наркоторговле), однако он был помилован Трампом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников, Мария Васильева Мария Васильева
Венесуэла Россия США
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла к Делси Родригес
Политика
США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное
Политика
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
МИД призвал США освободить Николаса Мадуро Политика, 18:40
Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков Спорт, 18:08
Трамп рассказал, что Мадуро доставили на десантный корабль «Иводзима» Политика, 18:04
Трамп заявил о готовности ко второй волне ударов по Венесуэле Политика, 17:56
В Тульской области опрокинулся туристический автобус Общество, 17:49
Умер тренер сборной Болгарии на ЧМ-1994 Димитар Пенев Спорт, 17:46
Лавров заявил, что Россия поддерживает Венесуэлу на фоне агрессии США Политика, 17:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп раскрыл детали операции по захвату Мадуро Политика, 17:32
МИД ответил на данные, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве Политика, 17:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 17:27
Сын Трампа нецензурно прокомментировал задержание Николаса Мадуро Политика, 17:21
CNN узнал, что спецназ США задержал Мадуро и его жену в спальне Политика, 17:19
The Objective сообщил, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве Политика, 17:13
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 16:56