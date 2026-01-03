 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Белый дом анонсировал заявление по Венесуэле

Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Белый дом опубликует официальное заявление по ситуации в Венесуэле, когда военно-воздушные силы (ВВС) США покинут воздушное пространство страны, сообщает Wall Street Journal. 

CNN сообщил, что комитет сената США по вооруженным силам не был уведомлен об атаке на Венесуэлу. 

Целями ударов США стали парламент и стратегические объекты в Венесуэле
Политика
Фото:Reuters

Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны. Официальный Каракас пока эту информацию не комментировал. МИД страны заявил, что Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии». Власти объявили о введении чрезвычайного положения в республике «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе». Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу с требованием осудить американскую атаку. 

Ситуация на улицах Каракаса во время ударов США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Video

Перед последними событиями США планомерно наращивали американскую военную группировку в Карибском бассейне. В ночь на 17 ноября в Карибское море вошла авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. В официальном заявлении Пентагона говорилось, что на борту авианосца находятся 4 тыс. человек и десятки единиц тактической авиации. 29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, а 17 декабря — о морской блокаде венесуэльских танкеров. 

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Венесуэла Дональд Трамп атака
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Определите свой тип лидерства
Как брендам пробиться через информационный шум при помощи контентаПодписка на РБК, 13:04
