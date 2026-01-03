Удары в Каракасе. Видео
В Каракасе и Венесуэле раздались взрывы. По городу нанесли несколько авиационных ударов - они раздались минимум в семи местах. На улицах Каракаса после воздушных ударов появилась бронетехника. МИД Венесуэлы заявил об агрессии США и сообщил, что президент страны Николас Мадуро ввел в стране режим чрезвычайного положения.
