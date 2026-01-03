Удары по Венесуэле,РАДИО
0
По Венесуэле нанесли воздушные удары. Спецэфир радио РБК
Спецэфир радио РБК о воздушных ударах по Венесуэле
В Каракасе и Венесуэле раздались взрывы. По стране нанесли воздушные удары. Что известно о взрывах - в спецэфире радио РБК.
