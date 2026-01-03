 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дмитриев назвал «единственную реальную надежду» в Европе

Дмитриев назвал правые силы единственной надеждой для Европы
Правые силы являются единственной надеждой для Европы, потому что признают проблемы региона, заявил Дмитриев. Речь идет об миграции, экономическом спаде и бюрократии, пояснил он

Европейские правые силы признают проблемы регионы, поэтому выглядят единственной реальной надеждой, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он отреагировал на пост итальянского юриста Альберто Алеманно, который заявил, что Европейский союз находится под огнем критики из-за своих успехов. Дмитриев назвал эту позицию бредом.

«На данном этапе правые силы Европы выглядят единственной реальной надеждой: по крайней мере, они признают то, что видят все — массовую миграцию, экономический спад, сокрушительную бюрократию и более масштабный распад ЕС», — написал он.

Ранее журнал Foreign Affairs писал, что ЕС загнал себя в «саморазрушительную ловушку», уступая президенту США Дональду Трампу по спорным вопросам и не давая отпор, в итоге в регионе укрепились позиции крайне правых

Politico рассказало о «благе или проклятии» для правых в ЕС из-за Трампа
Политика
Дональд Трамп

Вместе с этим Politico считает, что европейский ультраправый лагерь раскололся из-за поддержки Трампа, поскольку те не могут прийти к согласию, «благо это или проклятие». Так, немецкая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») намерена воспользоваться ситуацией и получить легитимность от Вашингтона, в то время как французское «Национальное собрание» Марин Ле Пен видит в этой поддержке «обузу».

В настоящее время правые и национал-консервативные силы находятся у власти или напрямую участвуют в управлении примерно в восьми странах Европы, пишет Немецкий институт международных отношений и безопасности (SWP). В Венгрии и Италии правые партии возглавляют правительства, формируя политическую повестку страны, премьер Бельгии из национал-консервативной партии, в Чехии правые партии формируют кабмин. В Финляндии, Швеции, Словакии и Хорватии правые силы входят в правящие коалиции или обеспечивают парламентскую поддержку кабинетов.  

Валерия Доброва
Кирилл Дмитриев Европа проблемы правые
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
