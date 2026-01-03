Дмитриев назвал «единственную реальную надежду» в Европе
Европейские правые силы признают проблемы регионы, поэтому выглядят единственной реальной надеждой, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Так он отреагировал на пост итальянского юриста Альберто Алеманно, который заявил, что Европейский союз находится под огнем критики из-за своих успехов. Дмитриев назвал эту позицию бредом.
«На данном этапе правые силы Европы выглядят единственной реальной надеждой: по крайней мере, они признают то, что видят все — массовую миграцию, экономический спад, сокрушительную бюрократию и более масштабный распад ЕС», — написал он.
Ранее журнал Foreign Affairs писал, что ЕС загнал себя в «саморазрушительную ловушку», уступая президенту США Дональду Трампу по спорным вопросам и не давая отпор, в итоге в регионе укрепились позиции крайне правых.
Вместе с этим Politico считает, что европейский ультраправый лагерь раскололся из-за поддержки Трампа, поскольку те не могут прийти к согласию, «благо это или проклятие». Так, немецкая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») намерена воспользоваться ситуацией и получить легитимность от Вашингтона, в то время как французское «Национальное собрание» Марин Ле Пен видит в этой поддержке «обузу».
В настоящее время правые и национал-консервативные силы находятся у власти или напрямую участвуют в управлении примерно в восьми странах Европы, пишет Немецкий институт международных отношений и безопасности (SWP). В Венгрии и Италии правые партии возглавляют правительства, формируя политическую повестку страны, премьер Бельгии из национал-консервативной партии, в Чехии правые партии формируют кабмин. В Финляндии, Швеции, Словакии и Хорватии правые силы входят в правящие коалиции или обеспечивают парламентскую поддержку кабинетов.
