FA назвал стратегию Европы по Трампу «саморазрушительной ловушкой»

ЕС загнал себя в «саморазрушительную ловушку», уступая Трампу по спорным вопросам и не давая отпор, в итоге укрепились позиции крайне правых, пишут эксперты. Они предложили Брюсселю не ждать января 2029-го, а стать самостоятельнее

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Стратегия, которой придерживался ЕС в отношении США после прихода к власти новой администрации, стала для него «саморазрушительной ловушкой». Об этом пишут ученые и преподаватели Школы углубленных международных исследований Университета Джонса Хопкинса (SAIS) Маттиас Маттейс и Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

Уступая американскому президенту Дональду Трампу в вопросах обороны, торговли и демократических ценностей, Европа фактически укрепила внутренние крайне правые силы, которые хотели бы видеть ЕС «более слабым», утверждают авторы.

«Другими словами, стратегия Европы в отношении Трампа — это саморазрушительная ловушка», — пишут они.

Маттиас Маттейс — доцент кафедры международной политической экономии имени Дина Ачесона в Школе углубленных международных исследований Университета Джонса Хопкинса и старший научный сотрудник по Европе в Совете по международным отношениям (CFR). Натали Точчи — профессор практики в Школе углубленных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Болонье и директор Института международных отношений в Риме.

Точчи и Маттейс поясняют, что сторонники центристской политики из двух вариантов — занять конфронтационную позицию и коллективно дать отпор либо выбрать путь наименьшего сопротивления и уступить Трампу — выбрали второе. Свою позицию они объяснили тем, что все прочие действия — сопротивление требованиям Трампа в области обороны, переход к эскалации в торговых переговорах по примеру Китая или осуждение подходов Трампа к политике как «авторитарных» — в реальности навредили бы европейским интересам.

Они допускают, что США могли бы, например, перестать помогать Украине, объявить о прекращении американской поддержки НАТО или о масштабном выводе своих воинских подразделений с европейского континента. Также, с их точки зрения, могла бы разразиться полномасштабная трансатлантическая торговая война и только благодаря осторожным попыткам Европы успокоить ситуацию ничего из этого не произошло.

Все это может быть правдой, но «политика умиротворения» имеет внутриполитические последствия для ЕС, говорится в статье. Рост популярности крайне правых — только одно из них, пишут авторы, и напоминают, что во все большем количестве европейских стран партии этой направленности пришли к власти или являются крупнейшей оппозиционной силой. В то же время возможности центристов сокращаются.

Выход из такой ситуации есть, но он один, полагают Маттейс и Точчи. По их мнению, Европа должна предпринять шаги для восстановления своей самостоятельности там, где это еще возможно. Вместо того чтобы ждать до января 2029 года, когда второй президентский срок Трампа закончится, ЕС должен прекратить уступать и укрепить свой суверенитет. Только тогда он сможет нейтрализовать политические силы, которые подрывают его изнутри, заключают авторы.