 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

FA назвал стратегию Европы по Трампу «саморазрушительной ловушкой»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
ЕС загнал себя в «саморазрушительную ловушку», уступая Трампу по спорным вопросам и не давая отпор, в итоге укрепились позиции крайне правых, пишут эксперты. Они предложили Брюсселю не ждать января 2029-го, а стать самостоятельнее
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Стратегия, которой придерживался ЕС в отношении США после прихода к власти новой администрации, стала для него «саморазрушительной ловушкой». Об этом пишут ученые и преподаватели Школы углубленных международных исследований Университета Джонса Хопкинса (SAIS) Маттиас Маттейс и Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

Уступая американскому президенту Дональду Трампу в вопросах обороны, торговли и демократических ценностей, Европа фактически укрепила внутренние крайне правые силы, которые хотели бы видеть ЕС «более слабым», утверждают авторы.

«Другими словами, стратегия Европы в отношении Трампа — это саморазрушительная ловушка», — пишут они.

Маттиас Маттейс — доцент кафедры международной политической экономии имени Дина Ачесона в Школе углубленных международных исследований Университета Джонса Хопкинса и старший научный сотрудник по Европе в Совете по международным отношениям (CFR).

Натали Точчи — профессор практики в Школе углубленных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Болонье и директор Института международных отношений в Риме.

Spiegel выпустил обложку с Путиным и Трампом, атакующими Европу
Политика

Точчи и Маттейс поясняют, что сторонники центристской политики из двух вариантов — занять конфронтационную позицию и коллективно дать отпор либо выбрать путь наименьшего сопротивления и уступить Трампу — выбрали второе. Свою позицию они объяснили тем, что все прочие действия — сопротивление требованиям Трампа в области обороны, переход к эскалации в торговых переговорах по примеру Китая или осуждение подходов Трампа к политике как «авторитарных» — в реальности навредили бы европейским интересам.

Они допускают, что США могли бы, например, перестать помогать Украине, объявить о прекращении американской поддержки НАТО или о масштабном выводе своих воинских подразделений с европейского континента. Также, с их точки зрения, могла бы разразиться полномасштабная трансатлантическая торговая война и только благодаря осторожным попыткам Европы успокоить ситуацию ничего из этого не произошло.

Все это может быть правдой, но «политика умиротворения» имеет внутриполитические последствия для ЕС, говорится в статье. Рост популярности крайне правых — только одно из них, пишут авторы, и напоминают, что во все большем количестве европейских стран партии этой направленности пришли к власти или являются крупнейшей оппозиционной силой. В то же время возможности центристов сокращаются.

Выход из такой ситуации есть, но он один, полагают Маттейс и Точчи. По их мнению, Европа должна предпринять шаги для восстановления своей самостоятельности там, где это еще возможно. Вместо того чтобы ждать до января 2029 года, когда второй президентский срок Трампа закончится, ЕС должен прекратить уступать и укрепить свой суверенитет. Только тогда он сможет нейтрализовать политические силы, которые подрывают его изнутри, заключают авторы.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Евросоюз двусторонние отношения внешняя политика
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию
Политика
Трамп назвал условие для участия США во встрече с европейцами по Украине
Политика
Spiegel выпустил обложку с Путиным и Трампом, атакующими Европу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 17:30
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 15 декабря выше ₽79 Инвестиции, 17:53
FT рассказал о подрыве подхода ЕС к вступлению из-за Украины Политика, 17:52
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Euractiv узнал о требовании Бельгии разорвать инвестдоговоры ЕС с Россией Экономика, 17:47
Дегтярев спрогнозировал восстановление ОКР в МОК в марте 2026 года Спорт, 17:45
Аэропорт Ижевска приостановил полеты Политика, 17:42
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Цены на серебро впервые в истории превысили $65 за унцию Инвестиции, 17:41
Эксперты обсудили, как ИИ трансформирует образовательный процесс Отрасли, 17:41
Генпрокурор Украины пригрозил «лично приехать» за недоброжелателями Политика, 17:39
«Стул Груп» открыла мебельный производственный комплекс под Москвой Пресс-релиз, 17:38
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Внедрение ИИ-агента «Билайна» сократило цикл сделки в среднем на 8 дней Отрасли, 17:30
Глава Минобороны Польши предложил создать европейский «банк бомб» Политика, 17:29