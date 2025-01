NYT сообщила, что санкциям не удалось превратить рубль в «руины»

Прогнозы о том, что экономические санкции превратят рубль в «руины» (ruble to «rubble»), не оправдались, потому вопрос о «ценности» ограничений, которые может ввести избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) вызывает споры, пишет The New York Times.

Газета отмечает, что, несмотря на отключение России от SWIFT и запрет на расчеты в долларах, Москва нашла способ осуществлять расчеты и расширить торговлю.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что санкции и продолжение военной помощи Украине почти наверняка станут «разменной монетой в любых переговорах». В то же время, отмечает NYT, сам Трамп заявлял, что хотел бы использовать санкции «как можно реже», и критиковал расходы нынешней администрации на помощь Киеву.

Вице-президент Киевской школы экономики и внештатный научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова считает, что санкции станут «чрезвычайно ценным подспорьем» в переговорах Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Джеффри Шотт считает, что санкции вводились, «когда у вас была одна рука связана за спиной», поэтому они не стали настолько эффективным инструментом, как ожидалось.

Москва считает вводимые санкции нелегитимными и неэффективными. Путин говорил, что США, используя доллар в качестве инструмента санкций, подрывают доверие к нему. Снятие санкций является одним из условий России для прекращения огня на Украине и старта переговоров.