В КНДР уволили второго по влиятельности военного чиновника

В КНДР уволили второго по влиятельности после Ким Чен Ына военного чиновника

В Сеуле увольнение зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи связывают с недавним обострением между Севером и Югом из-за нарушения границ беспилотниками

Фото: Kim Jae-Hwan / Global Look Press / Keystone Press Agency

В КНДР от своей должности освободили секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), зампреда Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхона, сообщает ЦТАК. Как пишет Reuters, он считался вторым по влиятельности военным чиновником в стране (после верховного главнокомандующего, лидера КНДР Ким Чен Ына).

На этот пост назначили Ли Ён Гиля, который до этого был министром обороны КНДР. Причину перестановок государственное агентство Северной Кореи не уточнило.

Как отмечает Reuters, Пхеньян регулярно меняет военное и политическое руководство, а на партийных собраниях часто объявляют о важных политических решениях.

Пака уволили на фоне заявления Ким Чен Ына о намерении укреплять потенциал национальных ядерных сил. Главной их задачей в случае неудачи сдерживания и «защиты мира» он назвал миссию, «которая будет, очевидно, другой, а не обороной». По мнению сотрудника Корейского института национального объединения в Сеуле О Гён Супа, отставка чиновника связана с недавним обострением между Севером и Югом, возникшем из-за нарушения границы двух стран беспилотниками КНДР.

Источники агентства в Сеуле сообщили, что в ответ Южная Корея отправила через границу три дрона, но реакции со стороны Севера не последовало. О Гён Суп допускает, что военным КНДР не удалось обнаружить беспилотники. «Пак мог взять на себя ответственность за провал операции по обеспечению безопасности», — предположил он.