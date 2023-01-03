Эрдоган решил вывести Турцию в топ-10 стран-экспортеров

Эрдоган заявил, что за последние 20 лет экспорт Турции увеличился в семь раз — с $36 млрд, и сейчас рост «не могут остановить неопределенности и преграды»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: IMAGO / Turkish presidency / Global Look Press)

Экспорт Турции по итогам 2022 года вырос на 12,9% в сравнении с годом ранее — до $254,2 млрд, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это рекордный показатель за всю историю страны, отметил он.

«На протяжении последних 20 лет мы продолжаем активные шаги по развитию страны», — сказал президент Турции (цитата по Anadolu). По словам Эрдогана, за годы правления возглавляемой им Партии справедливости и развития объем экспорта увеличился в семь раз — с $36 млрд. Турция ведет торговлю в национальной валюте с 197 странами.

Президент Турции заявил, что рост экспорта «не могут остановить неопределенности и преграды», такие как боевые действия на Украине и кризис в сферах энергетики и сырья. Целью властей он назвал выведение страны в число 10 ведущих государств-экспортеров в мире.

По данным немецкой компании Statista, в 2021 году в первую десятку ведущих экспортеров входили Китай ($3,36 трлн), США ($1,75 трлн), Германия ($1,63 трлн), Нидерланды ($836 млрд), Япония ($756 млрд), Гонконг ($670 млрд), Южная Корея ($644 млрд), Италия ($610 млрд), Франция ($585 млрд) и Бельгия ($543 млрд).

В 2021 году Турция занимала 11-е место среди стран — поставщиков товаров в Россию (ее опережали, в частности, США, Франция, Япония, Польша, Италия), а летом 2022-го года вошла в пятерку, писал РБК. Это произошло на фоне жестких западных санкций против Москвы, введенных из-за военной операции на Украине (Анкара - единственный участник блока НАТО, не присоединившийся к ограничениям).

Осенью рост продолжился: по данным Турецкого института статистики, в сентябре денежный объем поставок товаров из Турции в Россию достиг $1,15 млрд: на 21% больше, чем в августе ($948 млн), и в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2021 года ($504 млн).