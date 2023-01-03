Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Вирусологи назвали сроки новой волны гриппа и коронавируса Общество, 03:01
Губернатор Севастополя ответил украинским пабликам фотографией кота Политика, 02:46
Эрдоган решил вывести Турцию в топ-10 стран-экспортеров Политика, 02:38
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
В Турции подтвердили начало работ по проекту газового хаба Экономика, 02:03
Новый президент Бразилии отменил приватизацию Политика, 01:40
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Политика, 01:25
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Bild сообщил о ранении своего корреспондента на Украине Технологии и медиа, 00:59
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 00:59
Пригожин заявил в МВД о «саботаже» в луганском морге Политика, 00:49
Украинский омбудсмен сообщил о возможной встрече с Москальковой в январе Политика, 00:14
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 02 янв, 23:47
Президент Бразилии объявил о восстановлении дружбы и диалога с Аргентиной Политика, 02 янв, 23:33
Российская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии Спорт, 02 янв, 23:32
Политика ,  
0 

Эрдоган решил вывести Турцию в топ-10 стран-экспортеров

Эрдоган: экспорт Турции в 2022 году достиг рекордных $254,2 млрд
Эрдоган заявил, что за последние 20 лет экспорт Турции увеличился в семь раз — с $36 млрд, и сейчас рост «не могут остановить неопределенности и преграды»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: IMAGO / Turkish presidency / Global Look Press)

Экспорт Турции по итогам 2022 года вырос на 12,9% в сравнении с годом ранее — до $254,2 млрд, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это рекордный показатель за всю историю страны, отметил он.

«На протяжении последних 20 лет мы продолжаем активные шаги по развитию страны», — сказал президент Турции (цитата по Anadolu). По словам Эрдогана, за годы правления возглавляемой им Партии справедливости и развития объем экспорта увеличился в семь раз — с $36 млрд. Турция ведет торговлю в национальной валюте с 197 странами.

Президент Турции заявил, что рост экспорта «не могут остановить неопределенности и преграды», такие как боевые действия на Украине и кризис в сферах энергетики и сырья. Целью властей он назвал выведение страны в число 10 ведущих государств-экспортеров в мире.

По данным немецкой компании Statista, в 2021 году в первую десятку ведущих экспортеров входили Китай ($3,36 трлн), США ($1,75 трлн), Германия ($1,63 трлн), Нидерланды ($836 млрд), Япония ($756 млрд), Гонконг ($670 млрд), Южная Корея ($644 млрд), Италия ($610 млрд), Франция ($585 млрд) и Бельгия ($543 млрд).

В 2021 году Турция занимала 11-е место среди стран — поставщиков товаров в Россию (ее опережали, в частности, США, Франция, Япония, Польша, Италия), а летом 2022-го года вошла в пятерку, писал РБК. Это произошло на фоне жестких западных санкций против Москвы, введенных из-за военной операции на Украине (Анкара - единственный участник блока НАТО, не присоединившийся к ограничениям).

Осенью рост продолжился: по данным Турецкого института статистики, в сентябре денежный объем поставок товаров из Турции в Россию достиг $1,15 млрд: на 21% больше, чем в августе ($948 млн), и в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2021 года ($504 млн). 

Читайте на РБК Pro
Кроме доллара и евро: в какие валюты вложиться в 2023 году
Как получить дивиденды по ценным бумагам, застрявшим на зарубежных счетах
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
30 вопросов, которые помогут подвести итоги и поставить цели на 2023 год
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция Реджеп Тайип Эрдоган экспорт Экономика
Материалы по теме
Турция резко увеличила экспорт в Россию на фоне санкций
Экономика
Турция резко сократила закупки российского сырья
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter