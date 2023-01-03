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Пригожин заявил в МВД о «саботаже» в луганском морге

Пригожин попросил МВД проверить луганский морг из-за задержки выдачи тел бойцов ЧВК
Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК Вагнера сталкиваются «с полным непониманием» со стороны морга в Луганске, документы на погибших не выдают по несколько месяцев. Он пожаловался в Минздрав и попросил МВД проверить морг на халатность
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин, бойцы которой участвуют в боевых действиях на Украине, попросил МВД проверить луганский морг из-за задержки выдачи тел погибших. Его комментарий в ответ на вопрос издания «Накануне» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин сообщил, что в новогодние праздники встретился с бойцами на передовой, с ранеными, а также «с теми, кто закончил контракт по двум причинам: первая — остался без ног, без рук, и вторая — погиб». По словам бизнесмена, люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны». «Для многих из них убитый боец — это неодушевленная вещь в пластиковом мешке, поэтому в луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием», — заявил он.

Основатель ЧВК обвинил «околомедицинских чистоплюев» в том, что они по нескольку месяцев выписывают документы о смерти, и сообщил, что несколько раз обращался по этому поводу в Минздрав. «Также [я] написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности по работе с погибшими со стороны луганского морга», — сообщил Пригожин.

2 января бизнесмен рассказал «РИА Новости», что многих погибших бойцов ЧВК Вагнера хоронят на отдельном кладбище в станице Бакинская Краснодарского края, сейчас там 93 могилы.

19 декабря Пригожин в обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении погибшего в ноябре «вагнеровца» Дмитрия Меньшикова на Аллее славы Белоостровского кладбища. По словам бизнесмена, в городе «создалась антироссийская и антипатриотическая коалиция во главе с губернатором» Александром Бегловым, которая «регулярно» нарушает права участников военной операции.

В пресс-службе Беглова заявили, что такой аллеи на кладбище нет, но власти города готовы выделить участок и назвать его «Аллея Доблести», но Пригожина такой вариант не устроил: он посчитал, что «хитровыдуманная администрация Смольного придумала новый термин — «Аллея Доблести», где решили хоронить всякую нечисть». В ответ вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков обвинил бизнесмена в «раздувании политического скандала». В итоге Меньшикова похоронили  24 декабря. Церемония прошла с участием почетного караула, в ней участвовал Пригожин.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнера морг МВД Минздрав
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