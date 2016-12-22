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Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом
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Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом
Политика, 07:50
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Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Сеулом. Ранее он заявлял о готовности к переговорам ради допуска Пхеньяна к Олимпийским играм
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Глава КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей через специальную связь в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Об этом сообщает Reuters.

Специальная линия связи будет открыта с 9:30 по мск.

В администрации президента Южной Кореи при этом шаг Ким Чен Ына назвали «значительным достижением», отмечает агентство. «Организаторы предстоящих зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане готовы отправить круиз в северокорейский порт для перевозки делегации, если КНДР решит присоединиться», — сообщает Yonhap.

Отмечается, что круиз сможет вместить до 1000 человек северокорейской делегации. При этом на лайнере «около 390 номеров», поэтому он может использоваться как жилье для спортсменов из КНДР во время Олимпийских игр.

Ранее в своем новогоднем поздравлении 1 января Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее и готовности начать переговоры с Сеулом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», — говорил он. При этом северокорейский лидер вновь отмечал, что Пхеньян не намерен отказываться от национальных ядерных сил.

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В Южной Корее ответили на это предложением провести переговоры на высоком уровне в пограничной деревне Пханмунджом. Олимпийский оргкомитет, в свою очередь, счел стремление КНДР участвовать в Играх демонстрацией мирных намерений и «олимпийского духа».

Северная Корея нерегулярно принимает участие в зимних Олимпийских играх. Так, КНДР не участвовала в Играх 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити и пропустила зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи. Несмотря на то что Северная Ко​рея пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде 2018 года, до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов.​

Автор: Мария Кокорева.
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