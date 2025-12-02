СБУ заподозрила британца в причастности к убийствам Фарион и Парубия
На Украине задержан ветеран британской армии Росс Дэвид Катмор по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет Financial Times. По данным «Украинской правды», он может быть причастен к убийствам экс-депутатов Верховной рады Ирины Фарион и Андрея Парубия.
Как пишет британская газета, Катмор был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в октябре по подозрению в получении огнестрельного оружия и боеприпасов от ФСБ России для «совершения целенаправленных убийств на территории Украины». Его обвиняют в распространении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, говорится в статье. В случае признания его виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией личного имущества.
По информации FT, Катмор прибыл в Киев в начале 2024 года для работы инструктором в украинских вооруженных силах — у него есть военный опыт, полученный во время службы в британской армии и командировок на Ближний Восток. Несколько месяцев спустя он «предложил свои услуги российским спецслужбам в обмен на деньги» через различные интернет-группы.
Источник из СБУ рассказал изданию, что сотрудник ФСБ якобы связался с Катмором, после чего тот предоставил куратору координаты военных учебных центров на юге Украины, где он инструктировал недавно мобилизованных солдат.
Кроме того, Катмор получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также координаты тайника, из которого он изъял пистолет с двумя заряженными магазинами, пишет FT. Сотрудники контрразведки агентства задержали Катмора в его резиденции в Киеве, говорится в статье.
Источники «УП» подтвердили, что Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл на Украину как военный инструктор для ВСУ. «В настоящее время Катмор задержан, находится под стражей, следственные действия продолжаются», — рассказал собеседник издания. Следствие считает, что британский инструктор завозил и распределял на Украине оружие, из которого, в частности, были убиты активист Демьян Ганул, экс-нардеп Ирина Фарион и политик Андрей Парубий.
В конце августа руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет отмечал, что данные, связывающие убийства Фарион и Парубия, отсутствуют. При этом он подчеркнул, что рассматриваются различные версии, включая возможный «российский след».
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. Фарион придерживалась крайних националистических взглядов, много раз уничижительно и оскорбительно высказывалась о русскоязычных гражданах Украины. В 2015 году российский СК возбудил против нее уголовное дело по подозрению в подстрекательстве к совершению убийства и возбуждении вражды.
Покушение на Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове, ей выстрелили в висок, после чего политик скончалась в больнице. Подозреваемым оказался уроженец Днепра Вячеслав Зинченко, его задержали спустя неделю. Президент Украины Владимир Зеленский осудил стрельбу в Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».
Андрей Парубий — активный участник «оранжевой революции» и Евромайдана, бывший спикер Верховной рады Украины (2016–2019). 30 августа 2025 года был застрелен во Львове. Преступник был переодет в курьера, доставлявшего еду, и несколько раз выстрелил в политика. Парубий скончался на месте до приезда медиков. Спустя несколько дней суд арестовал 52-летнего Михаила Сцельникова, он признал вину и назвал свои действия «местью украинской власти». По указу Зеленского Парубию было посмертно присвоено звание Героя Украины.
