Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья

В Курской области темпы строительства жилья не успевают за спросом, в том числе со стороны переселенцев из приграничья, рассказал губернатор Хинштейн. Чтобы это исправить, власти выделяют участки под малоэтажную застройку

Переселенцы с приграничных территорий Курской области переезжают в региональный центр из-за нехватки строящегося жилья в других районах, а также из-за комфортной среды, рассказал Радио РБК губернатор региона Александр Хинштейн.

«Проблема первая — это объективная нехватка строящегося жилья и его дороговизна», — сказал губернатор. По его словам, Курская область — один из лидеров в России по росту стоимости квадратного метра. «Свободных земельных участков, находящихся у государства в муниципальной собственности, там, где было бы возможно начать массовое строительство, очень и очень немного», — добавил он. Он подчеркнул, что многие переселенцы — жители сельских территорий и «с удовольствием бы реализовывали сертификат» не в Курске, но в областном центре самый высокий объем строительства.

Хинштейн напомнил, что помимо Курска, есть и другие города, например, Железногорск, Курчатов, Обоянь. «Но я и людей тоже могу отчасти понять, потому что, конечно, региональный центр с точки зрения удобства, с точки зрения комфорта, с точки зрения доступа к различным благам цивилизации, наверное, лучше, чем ряд других муниципалитетов», — признался он.

Еще одна проблема, связанная с сертификатами (их выдают жителям, лишившимся жилья из-за военных действий), заключается в том, что их стоимость устанавливает региональный минстрой, исходя из средней стоимости квадратного метра. «Эта цена сегодня объективно ниже, чем рыночная стоимость, потому что застройщики, опять же, по причине того, что спрос рождает предложение, цены повышают», — заключил глава региона.

Для того, чтобы выровнять ситуацию, власти региона выбрали 38 земельных участков в разных районах и муниципалитетах Курской области под комплексную малоэтажную застройку и ИЖС. В регионе приняли закон, по которому эти участки передаются застройщикам с условием, что не менее 20% от объема они будут реализовывать по стоимости сертификата.

Суммарно сертификаты получили почти 11,5 тыс. человек, из них почти 8,2 тыс. их реализовали, привел Хинштейн последние данные. Из федерального бюджета на обеспечение сертификатов было выделено почти 70,5 млрд руб. До конца года область рассчитывает получить дополнительно 7,4 млрд руб. на 1043 жилых помещения.