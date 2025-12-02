 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
РАДИО
0
Эксклюзив

Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Радио РБК
В Курской области темпы строительства жилья не успевают за спросом, в том числе со стороны переселенцев из приграничья, рассказал губернатор Хинштейн. Чтобы это исправить, власти выделяют участки под малоэтажную застройку

Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
Video

Переселенцы с приграничных территорий Курской области переезжают в региональный центр из-за нехватки строящегося жилья в других районах, а также из-за комфортной среды, рассказал Радио РБК губернатор региона Александр Хинштейн.

«Проблема первая — это объективная нехватка строящегося жилья и его дороговизна», — сказал губернатор. По его словам, Курская область — один из лидеров в России по росту стоимости квадратного метра. «Свободных земельных участков, находящихся у государства в муниципальной собственности, там, где было бы возможно начать массовое строительство, очень и очень немного», — добавил он. Он подчеркнул, что многие переселенцы — жители сельских территорий и «с удовольствием бы реализовывали сертификат» не в Курске, но в областном центре самый высокий объем строительства.

Хинштейн забраковал варианты памятника куряночке и объявил голосование
Общество

Хинштейн напомнил, что помимо Курска, есть и другие города, например, Железногорск, Курчатов, Обоянь. «Но я и людей тоже могу отчасти понять, потому что, конечно, региональный центр с точки зрения удобства, с точки зрения комфорта, с точки зрения доступа к различным благам цивилизации, наверное, лучше, чем ряд других муниципалитетов», — признался он.

Еще одна проблема, связанная с сертификатами (их выдают жителям, лишившимся жилья из-за военных действий), заключается в том, что их стоимость устанавливает региональный минстрой, исходя из средней стоимости квадратного метра. «Эта цена сегодня объективно ниже, чем рыночная стоимость, потому что застройщики, опять же, по причине того, что спрос рождает предложение, цены повышают», — заключил глава региона.

Для того, чтобы выровнять ситуацию, власти региона выбрали 38 земельных участков в разных районах и муниципалитетах Курской области под комплексную малоэтажную застройку и ИЖС. В регионе приняли закон, по которому эти участки передаются застройщикам с условием, что не менее 20% от объема они будут реализовывать по стоимости сертификата.

Суммарно сертификаты получили почти 11,5 тыс. человек, из них почти 8,2 тыс. их реализовали, привел Хинштейн последние данные. Из федерального бюджета на обеспечение сертификатов было выделено почти 70,5 млрд руб. До конца года область рассчитывает получить дополнительно 7,4 млрд руб. на 1043 жилых помещения.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Юрий Таманцев
Курская область Курск Александр Хинштейн беженцы
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Более 16 тыс. жителей Курской области остались без света после удара ВСУ
Политика
Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по объекту энергетики в Курской области
Политика
Хинштейн сообщил о беспрецедентной группе разминирования Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:28 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:28
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05