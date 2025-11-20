 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Хинштейн забраковал варианты памятника куряночке и объявил голосование

Ни один из представленных на конкурс эскизов бронзовой скульптуры Куряночка для установки в центре Курска пока не удовлетворяет требованиям, все представленные на конкурс работы нуждаются в доработке.

Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вижу комментарии курян по поводу недостаточности вариантов скульптуры Куряночки, выставленных городом на голосование. Согласен с людьми: большинство проектов явно не до конца проработаны, особенно лица», — написал глава региона.

Он уточнил, что проекты оценили свыше 2,3 тыс. жителей области и наибольшие симпатии у жителей и у администрации вызвал вариант, представленный на пятом слайде иллюстрации.

Хинштейн предложил доработать скульптуры и провести повторное голосование по представленным проектам.

Губернатор отметил и достоинства представленных работ — все они отражают «традиционные женские костюмы из различных районов Курской области».

Бронзовую скульптуру Куряночки установят в центре города перед торговым центром с тем же названием.

По словам Хинштейна, расходы на установку и благоустройство после беседы с ним взял на себя подрядчик, который уже благоустраивает площадь.

