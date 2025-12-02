Хинштейн рассказал о дыре в бюджете и «памятнике безалаберности»
После назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну пришлось решать вопрос с долгами региона перед семьями участников военной операции и пунктами временного размещения, в том числе за счет резервного фонда. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге».
«Я, честно говоря, в декабре [2024 года] был просто ошарашен, когда ко мне подошла женщина как раз в «Потоке», там, где у нас идет прием обращений и работы с нашими переселенцами. Сказала, что она не может получить с лета, с июля, выплату за погибшего сына. Я еще уточнил, еще с июля? До августовских событий? Да. Стал разбираться. Действительно, оказалось, что есть долг у региона по выплатам семьям погибшим, выплатам за ранение, выплатам для наших участников СВО, для тех, кто контрактуется», — рассказал он. Губернатор подчеркнул, что эти долги закрыли и он держит это на постоянном контроле.
Помимо этого, возникла задолженность перед пунктами временного размещения за питание живущих в них людей. «И эти долги нам пришлось экстренно закрывать, в том числе за счет резервного фонда», — пояснил Хинштейн.
Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области в декабре 2024 года. В феврале он рассказал, что в бюджете региона «минус 17 млрд руб.», в том числе долги региона перед семьями погибших и ранеными. «А по поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области, она просто, она не просто плохая, она очень плохая», — говорил он тогда.
В эфире Радио РБК глава региона объяснил причины дефицита бюджета на 2026 год, который в ноябре депутаты областной думы приняли в первом чтении. Документ предполагает доходы в размере 115,8 млрд руб. и расходы в размере 120 млрд руб., дефицит бюджета составит 4,2 млрд.
Хинштейн отметил, что по сравнению с 2025 годом размер регионального бюджета увеличился (бюджет на 2025 год предполагал доходы на уровне 91,8 млрд руб., расходы — 95,1 млрд руб., дефицит составлял 3,3 млрд). «Если мы пропорционально посмотрим относительно того бюджета, который был, и того, который сейчас утверждает областная дума, то в пропорциях этот размер, дефицит сократился», — подчеркнул он.
Дефицит на следующий год связан с обязательствами по выполнению социальных программ, по выплате зарплат, а также с необходимостью достраивать большое количество незавершенных объектов, которые были брошены, рассказал губернатор. Он привел в пример школу, которую начали строить в 2021 году и затем бросили: «Вот она стоит, как памятник безалаберности. Что с этим делать? Просто смириться и сказать: ну пусть дальше разрушается? Не по-хозяйски, не по-государственному, да и по отношению к людям неправильно, потому что школа-то нужна». Он добавил, что на строительство школы заложили деньги в бюджете следующего года.
