Эксклюзив

Хинштейн рассказал о дыре в бюджете и «памятнике безалаберности»

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
После назначения главой Курской области Хинштейн заявлял о «минус 17 млрд» в бюджете региона и долгах перед участниками военной операции. Для их погашения были задействованы в том числе средства из резервного фонда, рассказал он

Хинштейн рассказал о дыре в бюджете и «памятнике безалаберности»
Video

После назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну пришлось решать вопрос с долгами региона перед семьями участников военной операции и пунктами временного размещения, в том числе за счет резервного фонда. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге».

«Я, честно говоря, в декабре [2024 года] был просто ошарашен, когда ко мне подошла женщина как раз в «Потоке», там, где у нас идет прием обращений и работы с нашими переселенцами. Сказала, что она не может получить с лета, с июля, выплату за погибшего сына. Я еще уточнил, еще с июля? До августовских событий? Да. Стал разбираться. Действительно, оказалось, что есть долг у региона по выплатам семьям погибшим, выплатам за ранение, выплатам для наших участников СВО, для тех, кто контрактуется», — рассказал он. Губернатор подчеркнул, что эти долги закрыли и он держит это на постоянном контроле.

Помимо этого, возникла задолженность перед пунктами временного размещения за питание живущих в них людей. «И эти долги нам пришлось экстренно закрывать, в том числе за счет резервного фонда», — пояснил Хинштейн.

Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области в декабре 2024 года. В феврале он рассказал, что в бюджете региона «минус 17 млрд руб.», в том числе долги региона перед семьями погибших и ранеными. «А по поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области, она просто, она не просто плохая, она очень плохая», — говорил он тогда.

Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В эфире Радио РБК глава региона объяснил причины дефицита бюджета на 2026 год, который в ноябре депутаты областной думы приняли в первом чтении. Документ предполагает доходы в размере 115,8 млрд руб. и расходы в размере 120 млрд руб., дефицит бюджета составит 4,2 млрд.

Хинштейн отметил, что по сравнению с 2025 годом размер регионального бюджета увеличился (бюджет на 2025 год предполагал доходы на уровне 91,8 млрд руб., расходы — 95,1 млрд руб., дефицит составлял 3,3 млрд). «Если мы пропорционально посмотрим относительно того бюджета, который был, и того, который сейчас утверждает областная дума, то в пропорциях этот размер, дефицит сократился», — подчеркнул он.

Дефицит на следующий год связан с обязательствами по выполнению социальных программ, по выплате зарплат, а также с необходимостью достраивать большое количество незавершенных объектов, которые были брошены, рассказал губернатор. Он привел в пример школу, которую начали строить в 2021 году и затем бросили: «Вот она стоит, как памятник безалаберности. Что с этим делать? Просто смириться и сказать: ну пусть дальше разрушается? Не по-хозяйски, не по-государственному, да и по отношению к людям неправильно, потому что школа-то нужна». Он добавил, что на строительство школы заложили деньги в бюджете следующего года.

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Юрий Таманцев
Александр Хинштейн Курская область дефицит бюджета
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
